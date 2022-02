A tempestade está atualmente a atravessar o Atlântico e espera-se que cause "perturbações significativas e condições perigosas devido a ventos extremamente fortes" quando chegar à Europa, na sexta-feira, de acordo com o serviço meteorológico do Reino Unido, que emitiu um raro "alerta vermelho".

Mau tempo já fez quatro vítimas mortais na Europa

O mau tempo que se abateu sobre a Europa, com a passagem da tempestade Yelena, em que se registaram rajadas de vento de até 180km/h, está a causar vários distúrbios e há causou quatro vítimas mortais. Alemanha e Polónia foram alguns dos países afetados.

No Luxemburgo, as rajadas de vento deverão atingir os 100km/h na sexta-feira, 18, de acordo com as previsões do Meteolux. Todo o território luxemburguês vai estar em alerta laranja (o segundo mais grave). O vento forte está a ser causado por uma "depressão sobre a Escandinávia que está a direcionar massas de ar marítimo para o Luxemburgo", refere o Meteolux.

Polónia

Em Cracóvia, na Polónia, dois trabalhadores morreram e outros dois ficaram feridos quando a tempestade derrubou uma grua, num estaleiro de construção. No oeste do país, outro homem morreu após uma árvore ter caído em cima do veículo que conduzia. Em todo o país, ventos de até 125km/h danificaram gravemente cerca de 500 casas, arrancando telhados e derrubando centenas de árvores Houve 324 mil lares a ficar sem eletricidade.

Alemanha

A passagem da tempestade Ylenia também está a causar danos sérios na Alemanha. Um homem de 37 anos morreu também após a queda de uma árvore em cima do carro, enquanto dirigia numa estrada em Bad Bevensen, na Baixa Saxónia (norte), confirmaram as autoridades.

Várias escolas alemãs foram encerradas e a população foi aconselhada a evitar parques e florestas.

Em Hamburgo, uma onda estilhaçou as janelas de um ferryboat e ventos de até 152 km/h atingiram o país. A tempestade já levou ao cancelamento do tráfego ferroviário de longa distância em vários estados federais na Alemanha, afetando igualmente o tráfego aéreo. A companhia aérea alemã Lufthansa cancelou 20 voos, afetando as rotas para Berlim, Hamburgo e Munique, a partir de Frankfurt, o maior aeroporto da Alemanha.

Países Baixos

Nos Países Baixos, atingidos por rajadas de 100 km/h, um polícia ficou ferido em resultado da queda do telhado de um edifício comercial em Duiven, perto de Arnhem, segundo a emissora pública de televisão NOS. Também duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma árvore sobre um veíuculo, em Maasluis, no sul do país.

O aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, comunicou atrasos nos voos e alguns serviços ferroviários foram cancelados.

República Checa

Também na República Checa o vento soprou forte, com rajadas de vento a atingirem os 180km/h. Mais de 300 mil casas ficaram sem eletricidade e registam-se vários constrangimentos nas estradas.

Bélgica

Quatro das dez províncias belgas do noroeste do país, incluindo a linha costeira, foram colocadas sob "aviso laranja" (imediatamente abaixo do nível máximo de alerta vermelho).

A Flandres Ocidental anunciou que as suas áreas naturais serão encerradas entre sexta-feira e domingo, inclusive, devido à presença de árvores antigas muito sensíveis a tempestades.

Situação meteorológica vai piorar

Nesta quinta-feira, os serviços meteorológicos britânicos, irlandeses e holandeses emitiram avisos para a tempestade Eunice, que, segundo Londres, poderá atingir 160 km/h e colocar mais vidas em perigo.

A tempestade está atualmente a atravessar o Atlântico e espera-se que cause "perturbações significativas e condições perigosas devido a ventos extremamente fortes" quando chegar à Europa, na sexta-feira, de acordo com o serviço meteorológico do Reino Unido, que emitiu um raro "alerta vermelho".

