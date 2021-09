É preciso recuar a 1931 para encontrar um verão com tanta chuva no Grão-Ducado.

Mau tempo

Este foi o segundo verão mais chuvoso no Luxemburgo desde que há registo

Que este verão foi, no mínimo, atípico não é novidade, mas os números vêm confirmar que os últimos meses bateram recordes.

De acordo com o último relatório da AgriMeteo, que analisou os dados climatéricos de um de junho a 31 de agosto, foi o verão mais frio dos últimos anos, (cerca de -0,5 ° C em média) mas, sobretudo, mais chuvoso.

Na verdade, este foi o segundo verão com mais chuva desde que há registo, com precipitação média de 336 l/m2. O único ano registado que supera estes valores foi 1931, com 388l/m2. A cidade do Luxemburgo conseguiu mesmo estabelecer um novo recorde com 397 l/m2.

Estudo. Aquecimento global aumentou intensidade das cheias de julho As cheias de julho que atingiram duramente o Luxemburgo e são consideradas as maiores de que há memória na Europa central, provocaram mais de 200 mortes na Alemanha e na Bélgica.

Julho de 2021 foi o mês mais húmido desde o início dos registos, e o episódio das cheias de 14 e 15 ficará marcado no memória do país.

