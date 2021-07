As cheias dos dias 14 e 15 de julho foram consideradas as "piores" na história do Luxemburgo.

Mau tempo

Autoridades alertam para evitar o consumo de legumes de hortas inundadas

Susy MARTINS

Num comunicado enviado esta terça-feira às redações, o Ministério da Saúde aconselha a população a não consumir os legumes provenientes das hortas inundadas devido às cheias de 14 e 15 de julho no Luxemburgo.

As autoridades pedem assim o não consumo destes alimentos, uma vez que é difícil avaliar o nível de contaminação dos mesmos."É uma medida de precaução", salienta a tutela de Paulette Lenert, uma vez que as cheias foram originadas pela chuva que provocou a subida do caudal dos rios, mas também por águas residuais. Sendo que estes alimentos podem conter óleo, combustível ou mesmo resíduos das fossas séticas.

As autoridades sanitárias acrescentam que essa mesma água pode estar contaminada e transportar produtos químicos. O comunicado alerta também a população para não utilizar estes legumes para fazer compostagem.



Inundações. 120 milhões de euros, a catástrofe mais cara da história dos seguros luxemburgueses As primeiras estimativas apontavam para prejuízos no valor de 50 milhões de euros.

Os prejuízos são, no entanto, elevados com as últimas estimativas a apontarem para 120 milhões de euros.

