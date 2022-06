Centro esteve encerrado durante dois meses.

Maternidade de Ettelbruck reabriu esta manhã

A maternidade de Ettelbruck, que esteve temporariamente encerrada durante dois meses, reabriu esta manhã, mais precisamente às 6 horas. Num comunicado esta quarta de manhã, os responsáveis do Centro Hospitalar do Norte dizem-se satisfeitos e aliviados com esta reabertura da maternidade.

O centro tinha fechado portas a 4 de abril devido à falta de pediatras especializados em neonatologia para garantir os serviços de urgência nos partos.

Durante dois meses as grávidas prestes a dar à luz nesta maternidade foram encaminhadas para outras instituições na capital como o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) ou para a maternidade de Kirchberg (Bohler).

Para que a maternidade de Ettelbruck pudesse reabrir foram elaboradas várias medidas, nomeadamente foi formada uma equipa de reanimação pronta a intervir em caso de necessidade.

Também estão garantidas as transferências de urgência para o serviço de neonatologia do CHL, sendo que foi assinado um acordo com o Centro Hospitalar da capital.



