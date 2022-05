A informação foi avançada esta terça-feira pela ministra da Saúde ao Le Quotidien, mas Paulette Lenert nota que esta é uma previsão “otimista”.

Maternidade de Ettelbruck poderá reabrir em junho

Redação A informação foi avançada esta terça-feira pela ministra da Saúde ao Le Quotidien. Contudo, Paulette Lenert nota que esta é uma previsão “otimista” e que não pode assegurar que a maternidade, encerrada desde abril, seja reativada nessa data.

“Não posso garantir que aconteça, mas é essa a vontade de todos os envolvidos”, esclareceu a ministra. Segundo o jornal luxemburguês, estão a decorrer várias reuniões semanais entre os responsáveis das maternidades do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) e do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), os médicos de ambas as instituições e o Ministério da Saúde para acertar os detalhes do plano de reabertura.

A maternidade encerrou provisoriamente no início de abril por falta de pediatras especialistas em neonatologia que possam garantir os serviços de urgência nos partos. O problema não é novo, mas agravou-se no mês passado com a saída de dois dos quatro pediatras do hospital por licença de parto e reforma.

A lei diz que, em caso de urgência, haja um pediatra no hospital num curto espaço de tempo, requisito que não estava a ser cumprido na maternidade do norte do país, nomeadamente no que respeita aos serviços de neonatologia.

Durante o encerramento temporário, as mulheres prestes a dar à luz estão a ser encaminhadas para o Centro Hospitalar do Luxemburgo ou para a maternidade de Kirchberg, na capital. O CHDN compromete-se a acompanhar cada intervenção do SAMU com a presença de uma parteira da sua equipa.

Equipa de neonatologistas vai ser reforçada

A 7 de abril, o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social aprovaram o conceito de cuidados neonatais desenvolvido pelo CHDN e pelo CHDL, acordo que permitirá reabrir a maternidade em breve.

Ao Le Quotidien, Romain Nati, diretor geral do CHL, confirmou que haverá um reforço da equipa de neonatologistas para que o Serviço de Ajuda Médica Urgente (SAMU) neonatal seja acionado rapidamente, “sem ser preciso esperar que o neonatologista que está de plantão chegue ao hospital para substituir o colega”.

Adicionalmente, será instalado um novo sistema de telemedicina que permitirá dar orientações remotamente às equipas que estão no terreno. O equipamento é inspirado num outro que já existe em França e já está a ser testado.

Todos os anos nascem 800 bebés na maternidade de Ettelbruck.

