A razão é a falta de pediatras especialistas em neonatologia que possam garantir os serviços de urgência. Um problema que já existe há algum tempo e que piorou nas últimas semanas, segundo um comunicado da administração enviado às redações.

Sociedade 2 min.

Urgências

Maternidade de Ettelbruck fecha temporariamente devido à falta de pediatras especializados

Susy MARTINS A razão é a falta de pediatras que possam garantir os serviços de urgência. Um problema que já existe há algum tempo e que piorou nas últimas semanas, segundo um comunicado da administração enviado às redações.

A maternidade do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) encerrou provisoriamente as portas a partir desta segunda-feira, 4 de abril, devido à falta de médicos. Num comunicado enviado às redações a direção do CHDN refere que a razão é a falta de pediatras especialistas em neonatologia que possam garantir os serviços de urgência nos partos. Um problema que já existe há algum tempo e que piorou nas últimas semanas.

As mulheres que estão prestes a dar à luz serão, assim, encaminhadas para a Cidade do Luxemburgo, para o Centro Hospitalar do Luxemburgo ou para a maternidade de Kirchberg. Cerca de 800 bebés nascem na maternidade de Ettelbruck por ano.



Segundo a lei, em caso de urgência durante o parto um pediatra tem de estar no hospital num curto espaço de tempo. Essa exigência não estava a ser cumprida na maternidade do norte do país, nomeadamente no que respeita aos serviços de neonatologia.

"Há vários anos que os pediatras acreditados têm vindo a salientar a sua incapacidade de prestar este tipo de cuidados, nomeadamente em casos de reanimação de recém-nascidos que se insere no campo de competências de um neonatologista. Mesmo que a seleção de gravidezes normais seja efetuada pelos obstetras da CHDN, uma vez que as gravidezes de alto risco são geridas na CHL, não é impossível que uma parturiente de alto risco se apresente em trabalho de parto na CHDN e que uma transferência in utero seja impossível", explica ainda.

Uma situação que levou os ginecologistas e anestesistas a não quererem continuar a trabalhar nestas condições, "uma vez que tal gestão não está em conformidade com a lei".

"Embora o empenho e as competências dos anestesistas e reanimadores da CHDN tenham permitido assegurar a reanimação imediata dos recém-nascidos em perigo vital, estes médicos não são neonatologistas e não podem continuar sozinhos os cuidados intensivos destas crianças", reitera Paul Wirtgen, diretor-geral deste centro hospitalar.



A CHDN lamenta a situação e espera que seja encontrada uma solução em breve "não só no Norte, mas também a nível nacional. Hoje, a CHDN já não está em posição de assumir sozinha esta responsabilidade", conclui ainda o diretor.

Cerca de 800 bebés nascem na maternidade de Ettelbruck por ano.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.