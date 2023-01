O material informático nas escolas fundamentais é disponibilizado pelas comunas. Mas, para Martine Hansen, isso tem de mudar.

Material informático diferente nas escolas pode gerar desigualdades

Nem todas as escolas do ensino fundamental têm à disposição o mesmo material informático, e estas diferenças podem estar na origem de desigualdades entre os alunos. Este é o argumento de Martine Hansen, deputada do Partido Cristão Social (CSV), e o motivo que a levou a apresentar uma proposta de lei sobre o assunto.

Atualmente, ao abrigo de uma lei de 2009, o material informático nas escolas fundamentais é disponibilizado pelas comunas. Mas, para Martine Hansen, isso tem de mudar. A deputada defende que deve ser o Estado a financiar esse material – à semelhança do que acontece no ensino secundário –, já que "nem todas as comunas dispõem dos mesmos meios financeiros".

Para a cristã-social, que foi responsável pela pasta do Ensino Superior no Governo de Jean-Claude Juncker, o objetivo é "garantir a igualdade entre os alunos das escolas fundamentais".

Medida custaria ao Estado entre 36 a 45 milhões de euros

A proposta de Martine Hansen foi debatida na semana passada em sede de comissão parlamentar, com o Governo a mostrar-se contra a proposta da deputada. Um dos argumentos prende-se com o impacto negativo que essa decisão teria na autonomia pedagógica das comunas que deixariam de poder escolher livremente o material digital.

Uma mudança no sistema complicaria também, segundo o Executivo, a gestão das novas escolas fundamentais, visto que as responsabilidades seriam partilhadas entre Estado e autarquias.

A questão orçamental é outro dos argumentos. Reorganizar a gestão das escolas implicaria custos suplementares que não estão previstos no Orçamento do Estado. As estimativas do Governo apontam para que o custo inicial de aquisição do material ascendesse a montantes entre os 36 e os 45 milhões de euros e que implicasse ainda a contratação de 200 pessoas para assegurar a manutenção dos equipamentos.

A comissão parlamentar da Educação Nacional deverá recomendar aos deputados que chumbem a proposta de Hansen.



No Luxemburgo, existem atualmente cerca de 400 escolas fundamentais.



