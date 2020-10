Gratuito, o Facebook Dating promete fazer concorrência a todas as aplicações que estimulam encontros amorosos. Chega esta quinta-feira a 32 países.

"Match". Facebook lança plataforma de encontros

Com vários meses de atraso, o Facebook lançou uma plataforma de encontros. A nova funcionalidade já se encontra disponível em 32 países, incluindo o Luxemburgo e Portugal.

Ainda que o objetivo da rede social mais popular do mundo seja diferenciar-se das aplicações que servem o mesmo propósito, o objetivo é o mesmo: possibilitar encontros amorosos com base na localização geográfica.

No Facebook Dating, os utilizadores com idade superior a 18 anos podem criar um perfil separado do que já possuem na rede social.

O Facebook sugere então potenciais parceiros - com base na informação fornecida pelos utilizadores, mas também no conhecimento que a plataforma tem dos seus interesses e atividades. Em vez de "passar para o lado" como acontece no Tinder, os utilizadores enviam um coração para demonstrar interesse. O destinatário é alertado e, caso demonstre o mesmo interesse, responde, dando início a uma videochamada.

Outras das possibilidades do Facebook Dating é a possibilidade de escolher até nove paixões secretas entre os amigos da mesma rede ou do Instagram.

O alvo desse interesse só é notificado se usar a plataforma. Além disso tem de eleger o outro utilizador para a mesma categoria de paixão secreta.

