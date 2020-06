Um homem de 25 anos, de Reims, estrangulou uma idosa de 79 anos, durante um assalto, e fugiu. O dia seguinte passou-o no Grão-Ducado. No outro, entregou-se às autoridades.

Mata idosa em França e vem passear para o Luxemburgo

Lucette Dupuis, de 79 anos, foi encontrada morta, estrangulada com um fio elétrico no seu apartamento, num condomínio fechado em Châlons-en-Champagne, Reims (França), na manhã de dia 17. Para conseguir entrar no apartamento, o assassino teria de ter autorização para entrar ou uma identificação em como pertencia a uma empresa.



O presumível assassino terá usado a identificação antiga da empresa e até já era conhecido no condomínio. O sujeito de 25 anos costumava realizar trabalhos de pintura na casa da idosa, através da sua empresa, como conta a France-3 Regions. Só que, entretanto, tinha ficado desempregado e estava cheio de dívidas. A família não o ajudava. Por isso, tinha pensado nos bens de Lucette Dupuis que poderia roubar do seu apartamento para pagar o que devia.

Assalto "correu mal"

Como a polícia de Reims inicialmente suspeitou tratou-se de um assalto que "correu mal". Quando foi presente ao juiz, domingo, dia 21, o indivíduo confirmou isso, contando o sucedido. A notícia de que o autor do crime estava detido foi dada pelo Procurador-Geral de Reims, Matthieu Bourrette através de um comunicado, estando acusado de um crime contra uma pessoa vulnerável.

"Arrependido" entrega-se às autoridades

Apesar de uma equipa policial estar a investigar o crime e procurar o seu autor foi o próprio assassino que se entregou às autoridades no dia 19, dizendo-se arrependido. Ficou sob custódia policial nas instalações da SRPJ de Reims.

Mas entre a tarde em que matou Lucette Dupuis e se entregou ainda veio passear para o Luxemburgo com a irmã mais nova e a namorada.

Voltando ao início, o homem de 25 anos consegue entrar em casa da idosa sob a desculpa de que ainda trabalhava para a empresa e estava a investigar a presença de amianto nos apartamentos. Lucette Dupuis recebeu-o tranquilamente e o sujeito conseguiu levá-la para uma das salas da casa, onde a iria deixar enquanto roubaria os bens das outras divisões. Depois deixaria o apartamento, como contou ao juiz de instrução. Só que a senhora caiu e ele deu-lhe "com o cotovelo violentamente na cabeça", como contou no Tribunal. Lucette Dupuis começou com convulsões e o sujeito agarrou num fio elétrico e estrangulou-a. Continuou na casa, a visitar as outras divisões, mas saiu sem levar nada.

O resto da vida na prisão?

O dia seguinte passou-o no Luxemburgo. De regresso a Châlons-en-Champagne contou à mãe e ao irmão tudo o que acontecera e o crime que tinha cometido. Depois entregou-se à Polícia de Reims, confessando ser ele o autor do assassinato da idosa mas dizendo-se arrependido, segundo declarou ao juiz.

O sujeito "confirmou a sua confissão perante o juiz de instrução e foi acusado. De acordo com as requisições do Ministério Público, o juiz de liberdade e custódia colocou-o em prisão preventiva", anunciou o Procurador-Geral de Reims no seu comunicado. Segundo a France-3 Regions, o homem solteiro, e sem filhos, poderá passar o resto da vida na cadeia. No seu registo criminal constava apenas até agora uma multa em 2018 por condução sob efeito de álcool.

