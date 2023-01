A ministra da Saúde lembra que a realização de mastectomias "não diz apenas respeito aos cancros mamários".

Saúde

Mastectomias no Grão-Ducado aumentaram 12% em cinco anos

Ana Patrícia CARDOSO A ministra da Saúde lembra que a realização de mastectomias "não diz apenas respeito aos cancros mamários" e que estas "podem ser realizadas no caso de alterações benignas no peito ou no caso de ginecomastia nos homens".

De 2017 a 2021 o número de mastectomias realizadas no Luxemburgo aumentou 12%, avança a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar à deputada do CSV Nancy Arendt.

De acordo com uma tabela apresentada pela Saúde, contam-se 535 mastectomias reembolsadas pelo Fundo Nacional de Saúde (CNS) em 2017. Na última contagem, referente a 2021, esse número aumentou para 602. Destas, 513 cirurgias foram realizadas em mulheres. Apenas em 2020, ano da pandemia de covid-19, se notou uma descida em relação ao ano precedente (557, no total, em que 482 são mulheres).

A ministra refere que a realização de mastectomias "não diz apenas respeito aos cancros mamários" e que estas "podem ser realizadas noutras situações, por exemplo, no caso de alterações benignas no peito ou no caso de ginecomastia nos homens". A resposta parlamentar também faz referência aos casos raros, como uma mastectomia preventiva que pode ser realizada se uma mulher tiver um risco muito elevado de cancro da mama, como no caso de certas mutações genéticas".

Aumentaram as mastectomias parciais

O número de mastectomias parciais também aumentou, de acordo com os números apresentados pelo Eurostat, citados na resposta parlamentar. Em 2014, 67,8 por cada 100 mil habitantes do Luxemburgo recorreram à mastectomia parcial. Em 2019, esse número aumentou para 79,4.

Em relação a reconstruções mamárias relacionadas com cancro da mama, em 2017 contaram-se 77 pacientes (54 mulheres). Esse valor quase triplicou em 2021, para 223 (137 mulheres).

Recorde-se que todas as mulheres, entre os 50 e 69 anos e que estejam inscritas no SNC, podem fazer uma mamografia gratuita a cada dois anos.

No Grão- Ducado, mais de 500 mulheres são diagnosticadas com cancro da mama todos os anos.





