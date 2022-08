Sozinho, o jovem britânico-belga sobrevoou 30 países em cinco meses no seu avião ultraleve.

Mark, 17 anos, tornou-se no piloto mais jovem a dar a volta ao mundo sozinho

AFP Sozinho, o jovem britânico-belga sobrevoou 30 países em cinco meses no seu avião ultraleve.

A odisseia de Mack Rutherford, de 17 anos, terminou na Bulgária na quarta-feira à tarde, quando aterrou o seu avião ultraleve no pequeno aeroporto próximo da capital. Nesse dia, tornou-se o piloto mais jovem de sempre a dar a volta ao mundo sozinho.



Após uma viagem de cinco meses e um dia, o seu avião aterrou por volta das 16h00 horas locais na pista do pequeno aeroporto da cidade de Radomir, a uma hora de carro da capital Sófia.

O adolescente, que pertence a uma família de pilotos, não conseguia esconder a sua felicidade pela conquista, mas já lamentava ter chegado ao fim desta viagem "fantástica", que ficou marcada por um "sentimento absoluto de liberdade", confessou.

"Quero mostrar que os jovens podem fazer a diferença. Sigam os vossos sonhos!", apelava Mack , o jovem britânico-belga sorrindo, num seu fato de aviador e com o cabelo a esvoaçar sob o boné.

No total, o jovem percorreu mais de 54.000 km em 221 horas, sobrevoando 30 países pelo globo. Na memória guarda os desafios que teve de enfrentar, desde temperaturas de 48 graus, a aterragens forçadas e muitas horas de espera para autorizações de voos.

6 Mack Rutherford, 17 anos, é o piloto mais jovem de sempre a dar a volta ao mundo. AFP

Aterragem forçada

Numa aventura digna de um Robinson Crusoe, Mack Rutherford viu-se no final de julho forçado , de repente, a aterrar o seu ultraleve em Attu, uma ilha desabitada no arquipélago Aleutiano, a oeste do Alasca. O forte vento impedia-o de prosseguir viagem.

Noutro desaire, o combustível molhou-lhe toda a sua comida passando a alimentar-se apenas de bolos de chocolate. Mas, Mack conseguiu cumprir o seu sonho com sucesso. À sua espera, no aeroporto búlgaro estavam os pais e a irmã.

"Este tipo de viagem requer muito controlo a todos os níveis, tem de se ser capaz de controlar todas as emoções e o stress", declarou à AFP Beatrice de Smet, a mãe do jovem piloto, confessando a sua luta interior para aceitar a viagem do filho mais novo.

"Ele portou-se como um chefe", disse Sam Rutherford, o pai do aventureiro e piloto militar reformado.

Zara Rutherford, a jovem de 19 anos que deu sozinha a volta ao mundo Uma jovem belga de 19 anos completou a volta ao mundo a solo num avião ultraleve, na quinta-feira, tornando-se a mulher mais jovem a fazê-lo.

Guerra alterou rota

Já em vésperas da partida, a rota da viagem de Mack teve se ser alterada à última hora devido ao início da guerra na Ucrânia.

Em vez de sobrevoar a Rússia, Mack Rutherford desviou-se para sul, viajando pelo Paquistão, Índia, Coreia do Sul e Japão antes de sobrevoar o Oceano Pacífico durante 10 horas para chegar aos Estados Unidos.

"Foi a fase mais difícil", admitiu o aventureiro, que à chegada à Bulgária recebeu o certificado do Guiness pelo recorde de se tornar o mais jovem piloto a dar a volta ao mundo sozinho. Mack Rutherford ultrapassou o antigo recorde estabelecido pelo britânico Travis Ludlow, de 18 anos, em 2021.

Houve ainda mais um recorde conquistado, o de realizar a volta ao mundo num ultraleve, feito que pertencia à sua irmã Zara, que o conquistara no início deste ano, com 19 anos.

Contudo, Zara Rutherford revelou-se uma boa perdedora, e mostrou-se "muito feliz" pela conquista irmão. Mesmo assim, a jovem continua a ser a mulher mais jovem a ter completado a volta ao mundo sozinha.

Agora Mack tem outro objetivo a cumprir e com os pés bem assentes na terra: "Regresar à escola e recuperar o atraso".

