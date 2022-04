O gabinete antifraude europeu acusa Marine Le Pen e três ex-eurodeputados, entre os quais o seu pai e ex-companheiro de terem desviado cerca de 600 mil euros de fundos europeus quando cumpriram mandatos como eurodeputados.

Marine Le Pen acusada de desviar dinheiro público europeu

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), acusa Marine Le Pen e familiares de desviar cerca de 600 mil euros de dinheiros públicos europeus, durante os respetivos mandatos enquanto eurodeputados, de acordo com um novo relatório divulgado no sábado, pelo portal de informação francês Mediapart e enviado à justiça francesa.



O Ministério Público de Paris confirmou ter recebido a 11 de março este relatório, que está agora a ser analisado, avança a AFP.



O novo relatório do OLAF, do qual o Mediapart publicou excertos, diz respeito a ajudas que os grupos políticos podem utilizar no âmbito do seu mandato de deputados europeus e que Marine Le Pen e pessoas próximas terão utilizado para fins políticos nacionais, despesas pessoais e subsídios a empresas próximas do seu partido, então chamado Frente Nacional (FN, atualmente União Nacional), e do grupo parlamentar de extrema-direita Europa das Nações e das Liberdades (ENL).

O OLAF implica Marine Le Pen, três ex-eurodeputados - o próprio pai, Jean-Marie Le Pen, o antigo companheiro, Louis Aliot, e Bruno Gollnisch, membro do secretariado nacional da FN - e o ENL.

Entretanto, o Parlamento Europeu pretende "proceder à recuperação de montantes indevidamente pagos", ou seja, dos 600 mil euros, confirmou um dos funcionários à AFP, um dia depois da divulgação do relatório. "Agora vamos prosseguir nas próximas semanas para recuperar o dinheiro das pessoas em causa", confirmou.

Segundo o relatório, a candidata presidencial terá pessoalmente desviado cerca de 137 mil euros de dinheiro público do Parlamento de Estrasburgo quando foi eurodeputada, entre 2004 e 2017.

Desde junho de 2017, Marine Le Pen é visada judicialmente no âmbito do inquérito a decorrer em Paris sobre suspeitas de criar empregos fictícios no Parlamento Europeu para assistentes do partido.

"Bomba de mau cheiro"

A máquina de Le Pen já se pronunciou sobre o relatório. "Estou espantado com o momento escolhido para a revelação" e a sua "instrumentalização", reagiu Rodolphe Bosselut, advogado da candidata



Bosselut declarou-se também "consternado com a forma como o OLAF está a atuar, sem contraditório" e em relação a "factos antigos, com mais de dez anos" nalguns casos. Le Pen "não foi intimada por qualquer autoridade judicial francesa", confirmou ainda, lamentando que nem ele nem a sua cliente tenham recebido o relatório final. Segundo o advogado, a investigação do OLAF está em curso desde 2016 e Le Pen foi interrogada por correio em março de 2021.

"Este é o gabinete contra o qual apresentámos duas queixas" e haverá "obviamente uma terceira queixa", disse o presidente do RN, Jordan Bardella, ao Cnews-Europe 1-Les Echos no domingo. "Os franceses não se deixarão enganar pelas tentativas da União Europeia e das instituições europeias" de "interferir na campanha presidencial e prejudicar de Marine Le Pen"

"Sempre que é candidata, é-lhe atirada uma bomba de mau cheiro, alguns dias antes das eleições. Normalmente vem da União Europeia, de uma forma ou de outra", disse Laurent Jacobelli, porta-voz da Marine Le Pen, na RMC. "Movimento distorcido, mentiras, violência verbal... Penso que a equipa Macron está tão febril que está pronta para tudo. A União Europeia vem em socorro do seu pequeno soldadinho", disse ele.", afirmou.

"Um país onde o governo tenta "criminalizar" os opositores através de truques grosseiros é chamado de ditadura", escreveu Philippe Olivier, conselheiro especial de Le Pen no Twitter.

A segunda volta das eleições presidenciais, que opõe Marine Le Pen e Emmanuel Macron, acontece no próximo domingo, 24 de abril.





(Com agências)

