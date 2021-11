O compartimento à prova de som era usado para "punir" as ex-namoradas. Dezenas de mulheres acusam o cantor de abusos físicos e psicológicos.

Marilyn Manson acusado de torturar mulheres em apartamento decorado com sangue e suásticas

Marilyn Manson manteve durante anos um compartimento de vidro à prova de som num apartamento em West Hollywood, Califórnia, que usava para punir as mulheres com quem namorava, revelou uma investigação da revista Rolling Stone. Ao longo de noves meses, 55 pessoas detalharam à publicação o comportamento doentio do cantor e várias ex-namoradas acusam-no publicamente de abusos físicos e psicológicos.

Brian Warner, o verdadeiro nome de Manson, chamava-lhe o "Bad Girls' Room" (Quarto das Meninas Más) e chegou a mencioná-lo numa entrevista de 2011 à revista V Magazine. No entanto, os detalhes agora revelados mostram que o espaço era mais do que um capricho de 'estrela rock'. Era antes uma "cela de isolamento usada para torturar psicologicamente mulheres", relatou Ashley Walters, ex-assistente, que o acusa de abuso sexual.

Para além do quarto de punição, o apartamento estava decorado com sangue, suásticas e fotos recortadas de revistas pornográficas. "Havia vaginas por todo o lado" e por cima da cama podia ler-se a palavra "SIDA", pintada a spray, disse uma fonte da investigação. Os móveis, tapetes, cortinas e toda a decoração eram pretas, para que o cantor "conseguisse tapar toda a luz de todas as janelas durante todo o dia". "A temperatura era mantida fria; se alguém ajustasse o termóstato para mais de 18.ºC, ele supostamente tinha ataques de raiva e destruía móveis”, acrescenta a mesma fonte.

Também Ashley Morgan Smithline, que interpôs um processo judicial contra Warner por agressão sexual e por ter sido mantida presa contra a sua vontade, disse à Rolling Stone que o cantot a obrigou repetidamente a ficar no espaço durante horas, na altura em que namoravam. "No início, ele fez parecer aquilo 'cool'. Depois, tornou-se apenas muito punitivo. Mesmo que eu gritasse, ninguém me ouvia", relembrou Smithline. "Primeiro discutíamos e ele gosta da luta. Aprendi a não combater, porque isso era dar-lhe o que ele queria. Apenas fugia para outro lugar na minha cabeça", descreveu.

A atriz Esmé Bianco alega que Manson a privou de sono e comida. De acordo com o seu depoimento, o cangtor "mordeu-a, cortou-a, eletrocutou-a, chicoteou-a sem o seu consentimento e violou-a" durante os dois anos em que estiveram juntos.



Bianco alega que no episódio que foi a "gota de água", Warner (apelido verdadeiro do cantor) empunhou um machado e perseguiu-a pelo apartamento, abrindo buracos nas paredes. À Rolling Stone disse ter-se sentido "em perigo iminente de vida" e que se foi embora numa "tentativa de sobreviver".



Tal como ela, várias parceiras de Warner terão passado pelos mesmos atos de abuso mental, físico e sexual, que as deixaram com ataques paralisantes de ansiedade, depressão, ataques de pânico e perturbação de stress pós-traumático (PSPT), detalha a investigação.

Warner "nega veementemente toda e qualquer alegação de agressão sexual ou abuso de qualquer pessoa", adiantou o advogado do cantor. Alega que o conjunto de acusações são "parte de um ataque coordenado por antigos parceiros e associados de Warner".

Para além disso, a defesa alega ainda que estes processos "estão a tentar desesperadamente confundir as imagens e a arte da [sua] persona do palco, 'Marilyn Manson,' com relatos forjados de abusos".

























