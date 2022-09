Após a morte da rainha Isabel II, muito se tem dito, por cá, sobre as ligações entre o Reino Unido e o Luxemburgo. Mas há uma pouco conhecida: o alegado ‘quase noivado’ entre a princesa Marie-Astrid do Luxemburgo e o atual rei Carlos III.

Marie-Astrid do Luxemburgo poderia ter sido a rainha de Carlos III?

Diana ALVES Após a morte da rainha Isabel II, muito se tem dito, por cá, sobre as ligações entre o Reino Unido e o Luxemburgo. Mas há uma pouco conhecida: o alegado ‘quase noivado’ entre a princesa Marie-Astrid do Luxemburgo e o atual rei Carlos III.

A história está num artigo do site Delano, que mostra uma fotografia da capa do jornal Daily Express, datada de 17 de junho de 1977. Na manchete lia-se “Carlos vai casar com Astrid – Oficial”.

A acompanhar as letras garrafais, uma fotografia de Marie-Astrid e ainda a informação de que o noivado seria anunciado na semana seguinte e que os filhos do futuro casal seriam protestantes e as filhas católicas.



Leia mais no artigo da Rádio Latina.



