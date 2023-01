Suspeito negou desde o início qualquer envolvimento no desaparecimento da mulher.

Marido de luxemburguesa desaparecida foi libertado por "falta de provas"

Redação Suspeito negou desde o início qualquer envolvimento no desaparecimento da mulher. Ao fim de 17 horas de interrogatório da polícia, o tribunal decidiu libertá-lo.

O marido de Lucia Alexandroae, a luxemburguesa de origem romena de 31 anos que está desaparecida desde o dia 6 de dezembro, foi libertado da prisão por alegada "falta de provas" sobre o envolvimento no caso, adiantou na quarta-feira o jornal belga Sudinfo.

O homem, também na casa dos 30 anos, foi detido na terça-feira de manhã. É sobre ele que recaem as principais desconfianças por parte da família de Lucia. As irmãs e a mãe denunciaram uma alegada situação de violência doméstica e até ameaças de morte que a mulher sofreu às mãos do marido.

No final da tarde de quarta-feira, o tribunal decidiu libertar o marido de Lucia, que sempre negou qualquer envolvimento no desaparecimento da mulher. Questionado durante quase 17 horas, não alterou uma palavra nas suas explicações à polícia.

"Estou satisfeito com esta decisão. O meu cliente afirmou desde o início que nada tinha a ver com o desaparecimento da sua mulher. Apesar deste longo interrogatório, os investigadores não têm provas materiais para provar o envolvimento no desaparecimento", explicou Renaud Crasset, advogado do marido, citado pelo jornal belga Sudinfo.

Lucia Alexandroae, de 31 anos, residente em Arlon, está desaparecida desde 6 de dezembro.

Os peritos têm trabalhado arduamente para encontrar Lucia. A mulher, residente em Arlon, na Bélgica, mas que trabalha no Eurostat no Luxemburgo, foi vista pela última vez no outlet McArthurGlen, na província belga de Messancy, a poucos quilómetros do Grão-Ducado.



A família de Lucia, mãe de uma menina de dois anos, não tem contacto com ela desde 9 de dezembro. Acreditam que a muilher nunca teria ido embora sem levar a filha. O desaparecimento está a ser divulgado pela polícia belga nas redes sociais desde 27 de dezembro, num apelo a testemunhas que possam ter informações relevantes.

"Nunca nos disse que tinha medo do marido"

Na terça-feira, as polícias da Bélgica e Luxemburgo realizaram uma grande operação na casa onde Lucia vivia com o marido e a filha, em Sterpenich, um bairro de Arlon. As buscas, através de escavações no jardim e em redor da casa com recurso a uma retroescavadora, revelaram-se infrutíferas.

O grande aparato das buscas não passou despercebido no cabeleireiro de Sterpenich, a cerca de 200 metros da casa de Lucia. "Não esperava que tanta gente aparecesse na nossa rua", disse a proprietária do estabelecimento ao jornal Sudinfo.

A cabeleireira descreveu Lucia e o marido como um casal bastante discreto. "Costumávamos ver Lucia a passar pela nossa casa de vez em quando com a filha de dois anos. Por vezes, vinha ao nosso salão para arranjar o cabelo. Penso que passou pelo nosso estabeleciemento três ou quatro vezes. Falava sobre a chuva e o sol com a minha filha enquanto cuidava do cabelo. No entanto, ao contrário do que foi escrito num jornal luxemburguês, Lucia nunca nos confidenciou que tinha medo do marido. Ela nunca nos disse que ele a ameaçava", afirmou a mulher.

Além das autoridades belgas e luxemburguesas, a polícia da Roménia também está a colaborar nas investigações do caso.

