O empresário congolês Sindika Dokolo morreu na quinta-feira, enquanto fazia mergulho de apneia.

Marido de Isabel dos Santos morre em acidente no Dubai

Ana Patrícia CARDOSO O empresário congolês Sindika Dokolo morreu na quinta-feira, enquanto fazia mergulho de apneia.

Sindika Dokolo, 48 anos e conhecido, sobretudo, por ser o marido de Isabel dos Santos, terá tido uma paragem cardíaca e afogou-se, durante um mergulho no Dubai. Esta era uma atividade que praticava com frequência.

Dokolo nasceu na República Democrática do Congo e tornou-se o maior colecionador de arte africana, tendo sido condecorado em 2015, por Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, com a medalha de ouro da cidade pela exibição da coleção na cidade.

O casal tem quatro filhos. Isabel dos Santos publicou uma fotografia do casal com um dos filhos, tendo já recebido milhares de mensagens de condolências.

O casal tem sido notícia por andar fugido às autoridades desde que o escândalo do Luanda Leaks rebentou. A empresária angolana e o marido estão entre os clientes confidenciais de bancos, segundo uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ). Esta investigação surge após a fuga de informação da qual Rui Pinto já assummiu responsabilidade.

