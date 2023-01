Lucia Alexandroae, de 31 anos, residente em Arlon, está desaparecida desde 6 de dezembro. As polícias do Luxemburgo e Bélgica realizaram ontem uma grande busca junto da casa, com retroescavadoras. O marido foi detido.

Investigação policial

Marido da luxemburguesa desaparecida na Bélgica foi detido

Redação Lucia Alexandroae, de 31 anos, residente em Arlon, está desaparecida desde 6 de dezembro. As polícias do Luxemburgo e Bélgica realizaram ontem uma grande busca junto da casa, com retroescavadoras. O marido foi detido.

Lucia Alexandroae, luxemburguesa de origem romena de 31 anos, está desaparecida desde o dia 6 de dezembro. A mulher, que trabalha no Eurostat no Luxemburgo, foi vista pela última vez, no outlet "McArthurGlen" em Messancy, a poucos quilómetro do Luxemburgo. No entanto, a família afirma que Lucia viajou para a Roménia, logo depois, tendo falado com eles por videochamada a partir do país natal. A família desta mãe de uma menina de dois anos, não tem contacto com ela desde 9 de dezembro.

O desaparecimento da luxemburguesa está a ser divulgado pela polícia belga nas redes sociais, desde 27 de dezembro, num apelo a testemunhas que possam saber informações relevantes.

Na terça-feira, as polícias da Bélgica e Luxemburgo realizaram uma grande operação na casa onde Lucia Alexandroae vivia com o marido e a filha, em Sterpenich. A RTL 5 Minutes avança que as buscas com grande aparato, envolveram uma retroescavadora, tendo os agentes realizado escavações no jardim e em redor da casa. Contudo, as buscas revelaram-se infrutíferas.



Segundo o jornal belga Meuse Luxembourg, citado pela Tvlux noticia que os agentes policiais detiveram o marido da luxemburguesa, também na casa dos 30 anos. O Ministério Público não comenta a investigação.

É no marido de Lucia Alexandroae que recaem as principais desconfianças da família da luxemburguesa, como afirmou um amigo das irmãs da desaparecida, ao jornal Meuse Luxembourg. As irmãs e a mãe de Lucia denunciaram uma alegada situação de violência doméstica e até ameaças de morte que a luxemburguesa sofre às mãos do marido.

Para a família, Lucia nunca teria desaparecido sem levar a sua filha. A imprensa belga adianta que a também a polícia da Roménia também estará a colaborar para se descobrir o que aconteceu a esta luxemburguesa, que desde há quase um mês está incontactável.

