Marc Spautz defende criação de novo subsídio para famílias numerosas

Diana ALVES

O deputado Marc Spautz, do Partido Cristão Social (CSV), quer que o Governo crie um novo subsídio para famílias numerosas. Uma proposta de lei sobre a matéria, da autoria do cristão-social, é debatida na manhã desta terça-feira pelos membros da comissão parlamentar da saúde.

Aquilo que o deputado defende é a criação de um subsídio complementar destinado às famílias com três filhos ou mais, algo que o maior partido da oposição já reivindicou algumas vezes, desde 2014, pouco depois de o CSV ter saído do Governo.

No texto da proposta de lei, Spautz lembra que antes da reforma do abono de família levada a cabo pelo Executivo de Xavier Bettel, o montante variava consoante o número de crianças que compunham o agregado familiar e da sua idade. Porém, a reforma impôs um montante único por criança, algo que, no entender do cristão-social, prejudica as famílias numerosas, sobretudo aquelas com rendimentos mais baixos.

Marc Spautz propõe também um regresso ao sistema de indexação automática das prestações familiares, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2019. O sistema foi abolido na sequência de um acordo alcançado entre Governo, organizações patronais e sindicatos em abril de 2006.



