Autoridades policiais vão fazer ações de fiscalização da velocidade nas estradas de todo o país ao longo desta quinta-feira.

Segurança rodoviária

Maratona de controlos de velocidade em todo o Luxemburgo

Catarina OSÓRIO Autoridades policiais vão fazer ações de fiscalização da velocidade nas estradas de todo o país ao longo desta quinta-feira.

A "Speedmarathon" decorre entre as 0h e as 24h desta quinta-feira, a par com os habituais controlos diários de velocidade em locais anunciados pelas autoridades.

Entre as 0h e as 24h desta quinta-feira decorrem em todo o Luxemburgo ações de fiscalização da velocidade nas estradas. A já habitual "Speedmarathon" vai incidir sobretudo nas horas de ponta nas várias estradas do país.

A operação faz parte de uma campanha de segurança rodoviária a nível europeu sob a égide da Roadpol (Rede Europeia de Polícia Rodoviária) e é levada a cabo noutros países da UE.

A "Speedmarathon" tem como objetivo sensibilizar para os perigos do excesso de velocidade, a fim de prevenir os acidentes rodoviários. A operação será amplamente coberta nas redes sociais da polícia luxemburguesa, incluindo Twitter e Instagram, com informações sobre os locais dos controlos.

Em paralelo, a polícia realiza os habituais controlos diários. Veja os que estão previstos para esta quinta-feira.

Manhã: Route de Luxembourg, Helmdange



Manhã: Boulevard de la Fraternité, Luxembourg

Manhã: Rue Principale, Mertzig



Manhã: Rue de Dalheim, Syren



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.