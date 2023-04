A condução autónoma é possível entre paragens. Nesses trajetos, o maquinista supervisiona a condução e, em caso de perturbação, assume o controlo do veículo.

Transportes

Maquinistas não vão desaparecer dos novos comboios dos CFL

Diana ALVES A condução autónoma é possível entre paragens. Nesses trajetos, o maquinista supervisiona a condução e, em caso de perturbação, assume o controlo do veículo.

Os novos comboios dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) estão equipados com uma tecnologia que permite que circulem de forma autónoma entre paragens, mas vão continuar a ter maquinista.

A garantia é do ministro da Mobilidade, François Bausch. Questionado pelo deputado Jeff Engelen, do ADR, o governante assegurou que as condições de trabalho dos condutores não vão sofrer qualquer alteração.

Segundo as explicações de François Bausch, os novos comboios das séries 2400 e 2450 estão equipados com o nível 2 da tecnologia Automated Train Operation (ATO). Neste nível, o maquinista continua a estar presente. A condução autónoma é possível entre paragens. Nesses trajetos, o maquinista supervisiona a condução e, em caso de perturbação, assume o controlo do veículo.

O custo do investimento no projeto ATO está avaliado em cerca de 11 milhões de euros. O objetivo não é reduzir o pessoal, até porque a tecnologia em questão não o permite, segundo Bausch.

O ministro diz que aquilo que se pretende é diminuir o consumo energético e as emissões de CO2, melhorar a pontualidade e a segurança e facilitar o trabalho do condutor.

Os CFL estimam que o sistema ATO permita uma redução de 15% do consumo de energia.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.