Desde setembro de 2018 que os alunos do ensino secundário e do ensino profissional não precisam de pagar pelos manuais obrigatórios.

Manuais escolares gratuitos. Famílias estão a poupar 212 euros este ano letivo

Diana ALVES Desde setembro de 2018 que os alunos do ensino secundário e do ensino profissional não precisam de pagar pelos manuais obrigatórios.

Os agregados familiares estão a poupar, em média, 212 euros por filho, neste ano letivo, graças à gratuitidade dos manuais escolares. Desde setembro de 2018 que os alunos do ensino secundário e do ensino profissional não precisam de pagar pelos manuais obrigatórios, uma medida criada para dar continuidade àquilo que já acontecia no ensino fundamental.

De acordo com o Ministério da Educação, o montante médio que a medida permite poupar depende do tipo de ensino que o aluno frequenta e do ano em que está. Por exemplo, o número de manuais obrigatórios é mais elevado no 7.º ano do que no 13.º. Tendo em conta essas diferenças, "a poupança resultante da gratuitidade dos manuais pode ascender aos 450 euros por aluno".

No entanto, no ano letivo em curso, esse valor ronda, em média, os 212,42 euros, um montante ligeiramente superior ao registado nos dois últimos anos letivos (187, 21 euros em 2018/19 e 179,51 euros em 2019/20).

Número de alunos no ensino doméstico continua estável, apesar da pandemia Depois de a pandemia da covid-19 ter fechado as escolas do país e por todo o mundo aquando da primeira vaga, a questão do ensino doméstico ganhou algum destaque.

Os cálculos do ministério foram divulgados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, a pedido dos deputados Claude Lamberty e Max Hahn (DP). Na resposta, Meisch divulgou também que, para este ano letivo, foram já encomendados mais de 276.700 manuais escolares obrigatórios, num valor total de mais de 7, 1 milhões de euros, através da aplicação MyBooks.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.