Manifestantes de toda a Europa planeiam paralisar Bruxelas no dia de São Valentim

Telma MIGUEL A inspiração vem do cerco a Otava e segundo as autoridades belgas não é possível saber ainda a dimensão do “comboio”. O anterior protesto de 23 de janeiro, com cerca de 50 mil pessoas a bloquearem a zona das instituições europeias, levou a confrontos com a polícia e à prisão de 50 pessoas.

Embora ainda às escuras, quanto à dimensão e à possível violência do movimento, uma porta-voz da ministra do Interior belga disse ao jornal Politico que as autoridades estão a preparar-se para um grande bloqueio a Bruxelas no dia de São Valentim, na próxima segunda-feira, dia 14.

Apesar de estarem a monitorizar os apelos aos manifestantes, a mensagem do Ministério do Interior belga é a de que "não sabemos muito bem quais são os planos exatos do Comboio Europeu da Liberdade, bem como estimar o tamanho do movimento".

No passado dia 23 de janeiro, os protestos anti-vacinas e anti- medidas covid, convocados pelo grupo Europeans United for Freedom (Europeus Unidos pela Liberdade), que luta contra as restrições governamentais na UE, juntou cerca de 50 mil pessoas vindas de vários países, incluindo de Portugal e do Luxemburgo.

A manifestação descambou em violência com a polícia. Alguns dos manifestantes atacaram a sede do Serviço de Ação Externa Europeu, na zona central, junto à Comissão Europeia, e houve mais de 50 detenções. Os manifestantes também usaram petardos que deflagraram na zona do Parque do Cinquentenário.

Marchas contra restrições sanitárias vão ser proibidas em Paris A polícia francesa vai adotar medidas para evitar bloqueios de estradas e punir os infratores. Manifestantes franceses inspiraram-se pelo movimento lançado no Canadá.

Um porta-voz do Europeans United for Freedom, disse ao Politico que este grupo não está diretamente a organizar o protesto mas que o apoia e está a divulgá-lo desde há umas semanas. Os manifestantes reúnem-se através da rede de mensagens encriptadas Telegram e o próprio Europeans United for Freedom recomenda que se use este serviço de mensagens encriptadas.

Inspirados no atual cerco a Otava

A polícia belga está a coordenar a atuação com as autoridades dos países vizinhos, mas receia que a ação planeada para o tradicional Dia dos Namorados possa ser copiada do atual cerco de Otava, no Canadá. Outra das preocupações é a infiltração de grupos violentos e de extrema-direita, com mensagens de ódio a minorias - para além da contestação às medidas governamentais no âmbito da pandemia. Segundo a polícia federal belga, o objetivo do protesto é de causar o maior dano possível ao movimento dentro da capital da União Europeia, mas ainda não se sabe "qual o número de camiões que pode estar envolvido".

Protestos em Otava, Canadá

Ciaran O'Connor, um analista do Instituto para o Diálogo Estratégico, que vigia os grupos extremistas online, disse ao Politico que a mobilização para a próxima segunda-feira é inspirada nos atuais protestos no Canadá contra as vacinas e restrições sanitárias.

Os grupos que se estão a organizar para o cerco a Bruxelas têm, segundo o Politico, contactos com outros movimentos anti-covid-19 na América do Norte, na Austrália e em vários outros sítios. Funcionam através das redes sociais ou do Telegram.

