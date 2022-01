O ataque ao político francês Stephane Claireaux surge no seguimento das palavras do Presidente Emmanuel Macron, que afirmou querer "irritar" as pessoas não vacinadas.

Manifestantes anti-vacinas atacam deputado francês à porta de casa

Stéphane Claireaux, que pertence ao mesmo partido do presidente Emmanuel Macron, foi agredido com pedras e algas no passado domingo, quando discutia com manifestantes anti-vacinas em frente à porta de casa.



O deputado das ilhas Saint Pierre e Miquelon, do Atlântico Norte, confirmou que vai tomar medidas para travar a onde da ameaças a que os membros do executivo têm sido sujeitos. "Obviamente, vou apresentar queixa. Todos estamos a receber ameaças de morte por email. Em algum momento isto tem de parar", disse Claireaux à rádio France Info. Christophe Castaner, líder do partido de Macron no parlamento, disse à rádio France Inter que só em 2021 houve 322 ameaças contra deputados, dois terços destas contra o partido no poder.

Claireaux afirmou que estava à espera dos manifestantes do lado de fora da sua casa "para falar com eles". "Havia um carro carregado de algas ... e as pessoas começaram a atirar contra mim. Parecia um apedrejamento. A minha mulher juntou-se a mim no degrau da frente. Esquivei-me de uma pedra que não acertou no nosso rosto por cinco centímetros", relatou.

A situação tornou-se "irracional, um deles arrancou a máscara que eu tinha e disse que o vírus não existe. A discussão era impossível. Houve insultos, abusos", acrescentou sobre o momento "surreal" que viveu.

Várias pessoas publicaram o momento nas redes sociais, incluindo a ministra do Mar, Annick Girardin, que considerou o ataque "completamente inaceitável". "As imagens são profundamente chocantes", escreveu no Twitter.

"É mais um nível de violência contra as autoridades eleitas", disse também o ministro dos Assuntos Parlamentares, Marc Fesneau, ao canal de televisão Public Senat.

O ataque de domingo aconteceu antes da introdução do certificado digital da covid-19 no território ultramarino francês, as ilhas Saint Pierre e Miquelon, esta quarta-feira. A medida, há muito em vigor na França continental, exige o comprovativo de vacinação ou de um teste com resultado negativo à covid-19 para entrar em espaços públicos.



O descontentamento contra as medidas subiu de tom depois de o presidente Emmanuel Macron admitir que o seu plano era "irritar" os não vacinados com uma série de restrições. "Alguns anti-vacinas usam as declarações provocativas do presidente para justificar a violência. Mas nada pode justificá-la. Estes atos são profundamente chocantes, especialmente no exterior da casa particular de uma família", disse o líder do Partido Socialista, Olivier Faure.

