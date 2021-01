O projeto português ManifestaMente luta para desmistificar a ideia de que os desafios mentais não podem ser discutidos de forma simples e entre todos.

Sociedade 1 3 min.

ManifestaMente. Vamos acabar com a ideia de que a "saúde mental é um bicho de sete cabeças"

Ana Patrícia CARDOSO O projeto português ManifestaMente luta para desmistificar a ideia de que os desafios mentais não podem ser discutidos de forma simples e entre todos.

A saúde mental parece ter iniciado o seu caminho para se tornar parte integrante do léxico comum - muito por causa dos desafios causados pela pandemia de covid-19.

O projeto português ManifestaMente, fundado pelas técnicas de saúde Ana Gina e Débora Miranda, em 2018, quer acabar com a ideia de que os desafios psicológicos não podem ser discutidos de forma simples e entre todos.

Numa altura em que a "nossa saúde mental foi e está a ser afetada pela pandemia", Ana Gina acredita que pode ser "encorajador imaginar que umas das consequências positivas de tudo isto é que se desmistifique o tabu e estigma associados à doença mental", apesar de admitir que "ainda se fala entre os dentes de saúde mental hoje em dia apesar da pandemia ter claramente projetado o tema da para a ribalta".

Com esta vontade em mente, Ana e Débora elaboraram o Manifesto pela Saúde Mental, mais de 50 ideias de iniciativas para promover a saúde mental que resume aquilo que as preocupava, as estratégias importantes para os resolver, e como será a Humanidade que querem ajudar a construir com este processo.

Com a ajuda de uma equipa que junta já 14 profissionais, nasce em seguida o Kit Básico de Saúde Mental que, como o próprio nome indica, é uma forma rápida de abordar o tema. Na prática, em que consiste? É um mini curso, uma sessão de 90 minutos em vídeo com informação "em formato descontraído e acessível onde abordamos a informação essencial para lidarmos com as nossas dificuldades e as das pessoas que nos rodeiam: o que é saúde e doença mental, como podemos cuidar da nossa saúde mental, sinais de alerta a ter atenção, recursos disponíveis e ainda como ajudar outra pessoa", pode ler-se no site.

O objetivo do Kit foi simplificar, segundo Ana Gina, admitindo "que nós, técnicos de saúde, temos tendência a falar utilizando 'palavrões' técnicos que tornam o discurso inacessível às pessoas fora da área da saúde".

Por isso, a ideia a passar "é que saúde mental não é um bicho de sete cabeças, falando de forma descontraída, informal e usando o pronome 'nós' porque quando dizemos que a saúde mental toca a todos". Qualquer pessoa pode inscrever-se gratuitamente para ter acesso ao Kit Básico.

Apoio da DGS

O apoio da Direção-Geral da Saúde (DGS), em 2019, veio cimentar a certeza de que estavam no caminho certo. "O apoio da DGS foi um 'senhor empurrão' para a ManifestaMente - além do acompanhamento técnico científico de excelência, o apoio financeiro permitiu-nos expandir o alcance do nosso trabalho a um nível impensável antes disso", explica a fundadora.

Mas, para além disso, também colocou a ManifestaMente "no mapa" dos projetos da saúde. "Trouxe mais visibilidade ao nosso trabalho, o que tem significado mais pessoas a divulgar informação sobre saúde mental, a assinar o manifesto, a querer ajudar", diz Ana. Atualmente, contam já com mais de 70 voluntários em Portugal.

Com o objetivo de expandir as ideias defendidas no manifesto, criaram a 'Capacitação de Dinamizadores Locais', que ajuda os colaboradores das autarquias a melhor promover a saúde mental das suas comunidades, mesmo que não tenham formação prévia em saúde mental.

O feedback tem sido positivo e, como está online, também as comunidades de língua portuguesa no estrangeiro podem juntar-se a esta rede. "Reconhecendo e defendendo a importância de dar mais espaço à saúde mental na arena pública, não poderíamos estar mais satisfeitos com este crescimento e o impacto que está a ter".

Sem adiantar datas, Ana Gina adianta que há ainda "um podcast sobre saúde mental no forno".









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.