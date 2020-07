A comunidade guineense residente no Luxemburgo vai participar, na quinta-feira, numa manifestação da diáspora junto à sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, com o objetivo de restabelecer a ordem constitucional na Guiné-Bissau.

Manifestação em Bruxelas. Guineenses do Luxemburgo pedem reposição da constitucionalidade

Henrique DE BURGO A comunidade guineense residente no Luxemburgo vai participar, na quinta-feira, numa manifestação da diáspora junto à sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, com o objetivo de restabelecer a ordem constitucional na Guiné-Bissau.

O país está a viver num impasse político desde o início do ano, depois de a Comissão Nacional de Eleições ter declarado Umaro Sissoco Embaló vencedor das eleições presidenciais.



Um resultado que não foi aceite pelo candidato Domingos Simões Pereira, que alegou fraude e interpôs um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, órgão que não tomou ainda qualquer decisão, provocando uma tensão política.

A Rádio Latina falou com um dos organizadores da manifestação de quinta-feira, António Pereira. Segundo o guineense, residente no Luxemburgo, a manifestação tem como objetivo desafiar a União Europeia a tomar medidas para repor a constitucionalidade, já que é o principal parceiro da cooperação com a Guiné-Bissau.

A manifestação, organizada pela diáspora guineense, vai ter lugar em frente à sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, entre as 14h e as 16h desta quinta-feira.

Do Luxemburgo está garantido um autocarro e várias viaturas privadas com manifestantes guineenses. "Qualquer pessoa pode participar", garante António Pereira, que diz esperar que o seu país alcance a “verdadeira democracia e o progresso”, para também “aliviar os emigrantes que são obrigados a sustentar as suas famílias na Guiné-Bissau”.

