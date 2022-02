Em várias cidades espalhadas pelo mundo, incluindo em Portugal e no Luxemburgo, as pessoas saíram à rua para apelar ao fim da guerra na Ucrânia.

Sociedade 41 5 min.

Guerra

Guerra na Ucrânia. Manifestações pelo mundo apelam à paz

Redação Em várias cidades espalhadas pelo mundo, incluindo em Portugal e no Luxemburgo, as pessoas saíram à rua para apelar ao fim da guerra na Ucrânia.

As imagens falam por si. No passado domingo, 27, as pessoas saíram à rua com cartazes a apelar à paz e ao fim da invasão russa na Ucrânia.

Em Berlim, na Alemanha, as organizações estimam que 100 mil pessoas tenham saído à rua para protestar contra a invasão militar da Ucrânia por parte da Rússia.

De acordo com representantes do Governo espanhol, mil pessoas reuniram-se junto à Porta do Sol, em Madrid, sob o lema “Nem Putin, nem NATO”, onde questionaram o papel da Aliança Atlântica no conflito. Os manifestantes carregavam vários cartazes com ‘slogans’ como “Pára Putin”, “Paz” ou “Liberdade para a Ucrânia”, reiterando o desejo de se encontrar uma solução para o país do leste europeu.

“Somos contra a guerra e que por interesses políticos e económicos a população é enviada para se matar por interesses que lhe são alheios”, disse à agência de notícias EFE Pablo, manifestante e membro do Partido Comunista Espanhol, que apoiou a concentração, como o movimento Esquerda Unida da Comunidade de Madrid.

Na Geórgia, cerca de 30 mil pessoas concentraram-se na principal rua de Tbilissi, agitando bandeiras ucranianas e georgianas e cantando os hinos dos dois países.

“Temos compaixão pelos ucranianos, talvez mais dos outros países, porque vivemos a agressão bárbara da Rússia no nosso solo”, disse um dos manifestantes à agência de notícias AFP, Niko Tvauri, um taxista. “Ucranianos, georgianos, o mundo deve resistir a Putin, que quer restaurar a União Soviética. A Ucrânia está a sangrar e o mundo está a assistir e falar sobre sanções que não podem para Putin”, disse em lágrimas Meri Tordia, uma professora de francês.

Em agosto de 2008, a Rússia lançou um ataque terrestre devastador contra a Geórgia, que lutava contra milícias pró-russas na região separatista da Ossétia do Sul, depois de ter bombardeado aldeias georgianas.

39 Berlim, Alemanha AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Berlim, Alemanha AFP Alemanha Friso Gentsch/dpa Roma, Itália AFP Bruxelas, Bélgica AFP Bruxelas, Bélgica AFP Rennes, França AFP Manifestação da euqipa do Paris Saint-Germain's AFP Madrid, Espanha AFP Seattle, Washington, EUA AFP BerliM, Alemanha Jörg Carstensen/dpa Madrid, Espanha AFP Madrid, Espanha AFP Berlim, Alemanha AFP Alemanha Oliver Berg/dpa Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha Jörg Carstensen/dpa Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha AFP Protestors with peace placards crowd the Strasse des 17. Juni road between the Victory column and the Brandenburg Gate in Berlin to demonstrate for peace in Ukraine on February 27, 2022. - More than 100,000 people turned up at the march in solidarity with Ukraine, police said, with many protesters dressed in the blue and yellow colours of the Ukraine flag. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) AFP A protestor holding a placard reading "Stand with Ukraine" marches amid the crowd on Strasse des 17. Juni road between the Victory column and the Brandenburg Gate in Berlin to demonstrate for peace in Ukraine on February 27, 2022. - More than 100,000 people turned up at the march in solidarity with Ukraine, police said, with many protesters dressed in the blue and yellow colours of the Ukraine flag. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) AFP Protestors with Ukrainian flags stand under the Brandenburg Gate in Berlin to demonstrate for peace in Ukraine on February 27, 2022. - More than 100,000 people turned up at the march in solidarity with Ukraine, police said, with many protesters dressed in the blue and yellow colours of the Ukraine flag. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) AFP A protestor with a placard reading "Stop Putin" marches down the Strasse des 17. Juni road between the Victory column and the Brandenburg Gate in Berlin to demonstrate for peace in Ukraine on February 27, 2022. - More than 100,000 people turned up at the march in solidarity with Ukraine, police said, with many protesters dressed in the blue and yellow colours of the Ukraine flag. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) AFP Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha AFP Praga, República Checa AFP Praga, República Checa AFP Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha AFP Berlim, Alemanha AFP Jogadores do Augsburg e do Dortmund pedem paz AFP Jogadores do Bordeaux e do Clermont pedem paz AFP Toulouse, França AFP Amsterdão, Países Baixos AFP Viena, Áustria AFP Viena, Áustria AFP





“Putin, assassino!”, “Sim à paz, não à guerra”. Milhares de pessoas participaram numa marcha à luz de tochas em Roma. “Banir a Rússia do Swift”, “Bloqueio total do comércio com a Rússia”, podiam ser lidos em faixas. Outros cartazes mostravam o Presidente russo com a mão manchada de sangue na cara, ou comparavam-no a Hitler com as palavras: “Reconhece a história quando ela se repete?”

A manifestação, que contou com a presença de muitos ucranianos e italianos de origem ucraniana, visivelmente emocionados, prosseguiu em torno do Coliseu, em paz. “Sempre estivemos perto do povo ucraniano… A partir daqui o nosso sentimento de impotência é enorme. Não podemos fazer mais nada neste momento”, disse à AFP Maria Sergi, uma italiana nascida na Rússia, com a bandeira da Ucrânia (amarelo e azul) pintada na face. Vladimir Putin “fez muito mal, até mesmo ao seu próprio povo. Temos muitos amigos que sofreram muito por causa das suas políticas”, acrescentou.

Mais de mil pessoas pediram hoje junto a Downing Street, sede do chefe do Governo britânico, que a NATO aja militarmente e decrete uma zona de exclusão aérea para impedir os bombardeios.

Os manifestantes, mais numerosos do que em protestos semelhantes realizados esta semana na capital britânica, Londres, empunhavam bandeiras ucranianas e faixas que eram principalmente dirigidas contra o Presidente russo, Vladimir Putin.

Entre os slogans mais repetidos, as pessoas gritavam “Pare a guerra”, “Reino Unido, arma a Ucrânia”, “Precisamos de ajuda agora” ou “A Rússia vai para casa”, enquanto cantam o hino nacional ucraniano.

No meio de grande emoção, crianças e famílias inteiras, principalmente londrinos, encaminharam-se para a residência do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para fazerem ouvir as suas vozes.

Também realizou-se um protesto em Sarajevo, recordando as crianças que morreram durante a guerra civil entre 1992 e 1995. Os manifestantes, incluindo ucranianos residentes na Bósnia e Herzegovina, seguravam faixas com mensagens como “Aprenda com Sarajevo, salve Kiev” e “Termine com a agressão russa”. O grupo de ativistas que organiza o “Protesto pela Paz” lembrou que os bósnios estão recuperados da guerra há décadas, mas continuam a temer novos conflitos.

“Estamos com o povo da Ucrânia diretamente afetado pela agressão de [Vladimir] Putin […], com o povo da Rússia que se opõe ao regime de Putin”, disse a organização. “É nossa obrigação pedir a paz e acabar com as polarizações artificiais”, indicaram, condenando todas as guerras e pedindo que seja garantida “comida e dignidade às pessoas, em vez de armas”.

Em Portugal, milhares de pessoas marcaram presença nas manifestações por todo o país, tanto em Lisboa, como Faro ou Porto.

2 A embaixadora da Ucrânia Inna V. Ohnivets (C) canta o hino nacional da Ucrânia durante uma manifestação na Praça do Comércio, em Lisboa LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A embaixadora da Ucrânia Inna V. Ohnivets (C) canta o hino nacional da Ucrânia durante uma manifestação na Praça do Comércio, em Lisboa LUSA Ucranianos cantam o hino nacional da Ucrânia durante uma manifestação na Praça do Comércio, em Lisboa LUSA

Em Lisboa, pelo menos 1.000 pessoas, segundo a organização, juntaram-se na Praça do Comércio, em Lisboa, aos gritos de "glória à Ucrânia" e "salvem a Ucrânia". Com bandeiras do país e cartazes em ucraniano, português e inglês, os manifestantes, sobretudo da comunidade ucraniana em Portugal, pediram o fim da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Muitos cartazes dirigem-se especificamente a (Presidente russo, Vladimir) Putin, condenando a invasão, "Putin vai para casa” e "não à guerra", outros pedem "Parem a guerra de Putin" ou "expulsem a Rússia do Swift", o sistema internacional de pagamentos do qual o Ocidente já excluiu numerosos bancos russos. Entre gritos de "viva o Ucrânia", os manifestantes também fazem ouvir repetidamente "obrigado Portugal".

No sábado de manhã, a praça Clairefontaine, na capital do Luxemburgo, acolheu uma manifestação de solidariedade contra a invasão russa. Cada vez são mais os residentes que se juntam a estas demonstrações de apoio à Ucrânia, calculando as autoridades policiais que tenham estado no local, pelo menos, 800 pessoas.

(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.