Saúde

Mamografia. Tempos de espera melhoraram, mas não para todas as mulheres

Susy MARTINS Paulette Lenert apresentou os dados que demonstram uma pequena melhoria nos tempos de espera para o exame.

O tempo de espera para a realização de uma mamografia não se tem alongado no Luxemburgo, sendo até mais curto do que há dois anos para os pacientes incluídos no programa de rastreio do cancro da mama.

Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, apresentou os dados que demonstram uma melhoria mínima. Essa informação surge no âmbito do “outubro rosa” dedicado à sensibilização do cancro da mama.

Essa melhoria diz respeito às pessoas elegíveis para o “programa mamografia”. Dirige-se às mulheres entre os 50 e 70 anos, afiliados à Caixa Nacional da Saúde e residentes no Grão-Ducado. Essas mulheres poderão obter uma marcação, no melhor dos casos, em duas semanas no Hospital Robert Schuman, enquanto que no pior dos casos o tempo de espera atinge os dois meses e meio no Centro Hospitalar do Norte (ChdN).

Em 2020, os tempos de espera variavam entre duas semanas e quatro meses.

No entanto, obter uma marcação fora do rastreio previsto no programa, demora mais tempo do que antes.

Há dois anos era preciso esperar 12 meses no Centro Hospitalar do Luxemburgo, sendo que agora o tempo de espera é de 18 meses. No Centro Hospitalar do Norte, o tempo de espera passou de cinco semanas a três meses e meio.

Segundo a ministra Lenert, é possível obter uma marcação no espaço de uma semana em caso de urgência decretada por um médico.



