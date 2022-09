Medida pode ser um alívio para muitas famílias.

Regresso às aulas

'Maison relais' e cantinas gratuitas a partir desta quinta-feira

Susy MARTINS Medida pode ser um alívio para muitas famílias.

Não é só no ensino formal que há algumas novidades na rentrée escolar, que arranca oficialmente esta quinta-feira.

As estruturas de acolhimento como as chamadas 'maisons relais', centros de dia ou ainda assistentes parentais passam a ser gratuitas para as crianças escolarizadas no ensino fundamental. Outra novidade que entra também hoje vigor é a gratuitidade das cantinas.

O acolhimento das crianças nas estruturas extracurriculares torna-se assim gratuito para as entre os 4 e os 11 anos.

As crianças que frequentam as creches não são abrangidas por esta medida, nem as que frequentam o ensino precoce, que não obrigatório no Luxemburgo.

Nova escola internacional arranca com aulas em português Uma resposta para os muitos pais imigrantes que gostavam que os filhos fossem escolarizados na língua de Camões.

O serviço aplica-se durante as semanas de escola, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Fora desse horário e durante as férias escolares aplica-se a escala dos cheques-serviço.

A gratuitidade das cantinas, que estava prevista arrancar em dezembro do ano passado, arranca esta quinta, depois do adiamento do projeto para a rentrée escolar. Também neste caso, a gratuitidade das refeições nas cantinas limita-se aos dias em que há escola.

Durante as férias, o almoço gratuito é limitado às famílias com um rendimento inferior a duas vezes o salário mínimo. Para as outras famílias, aplicam-se as tarifas dos cheques-serviço.

Para o Ministério da Educação estas medidas "são um passo importante para a igualdade de oportunidades para cada criança".



