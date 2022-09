O serviço de consulta ao domicílio não será afetado.

'Maison médicale' de Belval encerrada por algumas horas a 17 de setembro

O centro médico de Esch-Belval, situado no 3-5, na avenue du Swing, em Belvaux estará excecionalmente fechado no sábado, 17 de Setembro, entre as 8 e as 11 horas da manhã.

Num curto comunicado, a tutela informa que a razão para o encerramento são os trabalhos de construção que requerem um grande corte de energia.

"Pede-se aos cidadãos que tenham em conta esta mudança no horário de abertura e, se necessário, contactem um dos outros centros médicos", refere a Saúde.

Em caso de emergência médica, as autoridades pedem para ligar para o 112.

"O serviço de consulta ao domicílio não será afetado por esta alteração", pode ler-se ainda.

