Mais uma greve na linha Metz-Luxemburgo

Laura BANNIER Se a greve for repartida por três dias, a próxima quarta-feira, 7 de dezembro, será particularmente caótica.

A linha Nancy-Metz-Luxemburgo será afetada por mais uma greve entre as 19h00 de terça-feira, 6 de dezembro, e as 8h00 de quinta-feira, 8 de dezembro. Se a greve for repartida por três dias, a próxima quarta-feira, 7 de dezembro, será particularmente caótica.

Linha para Metz é a campeã em atrasos e cancelamentos A linha transfronteiriça para Thionville e Metz é a pior da rede dos CFL. A linha 50, que liga o Luxemburgo à cidade belga de Arlon, é a mais fiável do país.

Os utilizadores dos caminhos-de-ferro foram avisados da paralisação por e-mail na segunda-feira à tarde.

Recorde-se que enquanto algumas linhas serão afetadas já a partir de terça-feira, a linha que liga Nancy ao Luxemburgo será poupada durante a noite.

Todos as interrupções serão conhecidas no dia anterior, a partir das 17 horas, no sítio online da SNCF.

