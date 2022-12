A Procuradoria Europeia pediu o levantamento da imunidade parlamentar a duas eurodeputadas. Uma é Eva Kaili, o rosto do escândalo de corrupção Qatargate. E há uma nova a ser investigada: Maria Spyraki, também grega, mas do grupo de centro-direita PPE.

Fraude no Parlamento Europeu

Mais uma eurodeputada na mira da justiça

Telma MIGUEL

Num comunicado do gabinete da Procuradoria Europeia, com data de 15 de dezembro, lê-se que foi pedido o levantamento da imunidade parlamentar de duas eurodeputadas, de acordo com a lei da União. As eurodeputadas são Eva Kaili, do grupo dos Socialistas & Democratas – e atualmente detida por indícios fortes de corrupção no caso Qatargate – e Maria Spyraki, do grupo de centro de direita PPE. Ambas são gregas.



“Baseado no relatório de uma investigação recebida do gabinete europeu anti-fraude (OLAF), há uma suspeita de fraude prejudicial para o orçamento da UE, em relação à gestão de apoios parlamentares, e em particular no que diz respeito a assistentes parlamentares”.

A declaração da Procuradoria Europeia não é mais específica do que isto, não explicando se estes dois processos poderão ter a ver com o Qatargate, ou se é uma nova fraude em que Kaili está envolvida e que também apanha a sua compatriota.

Refira-se que no chamado Qatargate, o namorado de Eva Kaili, é o assessor parlamentar Francesco Giorgi, que também se encontra detido por suspeita de corrupção.

Maria Spyraki disse, depois de se conhecer o pedido da Procuradoria Europeia, que não tem nenhuma ligação ao escândalo de interferências externas e que “aceita de bom grado o levantamento da imunidade parlamentar” e que “não tem nenhum euro a mais do Parlamento Europeu”.

No comunicado lacónico apenas está escrito que “de acordo com a lei nacional aplicável, Kaili e Spyraki têm direito à presunção de inocência”.

1,5 milhões em sacos e malas

No escândalo do Qatargate, a justiça belga encontrou 1,5 milhões de euros em malas de viagem e sacos que foram encontrados em vários locais, incluindo no apartamento de Eva Kaili e num quarto onde o seu pai estava alojado, no Sofitel.

O Sofitel da Praça Jourdan é o hotel perto das instituições europeias onde pernoitam os chefes de Estado e de governo quando se deslocam a Bruxelas. Aparentemente, segundo a justiça belga, o pequeno Estado do Golfo Pérsico estaria a pagar a eurodeputados para influenciar leis que lhe seriam benéficas.

Parlamento bloqueia trabalhos sobre Qatar

Enquanto se avalia toda a extensão do lóbi ilegal e corrupção empreendido pelo Qatar, o Parlamento Europeu votou esta quinta-feira suspender os trabalhos sobre os dossiês com relevância para este país. A resolução determina que o Parlamento “suspende todo o trabalho de processos legislativos relacionados com o Qatar até as alegações serem confirmadas ou negadas”. Entre esses dossiês estão um acordo de liberalização do regime de vistos para nacionais do Qatar e uma votação final para a utilização do espaço aéreo europeu da Qatar Airways.

Esta resolução não impedirá, no entanto, a Qatar Airways de operar na União Europeia, uma vez que o acordo já está em vigor. E é sobre este acordo que se julga que o dinheiro pago pelo Qatar em “luvas” terá sido particularmente útil para o país. Uma coligação de companhias de aviação europeia, a Europeans for Fair Competition, já tinha em abril de 2021 denunciado que o espaço aéreo atribuído ao Qatar estava a colocar em situação muito desvantajosa a aviação comercial europeia.

Quanto aos vistos, era suposto ser votado esta semana um acordo com o Kuwait e o Qatar que permitiria aos seus cidadãos permanecerem 90 dias em território europeu sem necessidade dessa formalidade. Essa votação não chegou a acontecer.

Também todas as visitas já programadas dos eurodeputados a Doha (a capital do país onde ainda decorre o polémico e acidentado Mundial de Futebol) foram suspensas nesta quinta-feira.

