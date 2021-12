No final de novembro já tinham sido detetados outros dois casos, um em Remich e outro em Wintrange.

H5N1

Mais três casos de gripe aviária detetados em Remerschen

Catarina OSÓRIO No final de novembro já tinham sido detetados outros dois casos, um em Remich e outro em Wintrange.

As autoridades sanitárias detetaram esta segunda-feira três casos de gripe aviária (H5N1) em gansos selvagens em Remerschen.

As autoridades reiteram que o consumo de ovos e carne de aves de capoeira não constitui um risco para a saúde pública. No final de novembro já tinham sido detetados outros dois casos, um em Remich e outro em Wintrange.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura pede aos criadores de aves de capoeira ou a quem detetar qualquer mortalidade anormal destes animais para comunicar à Administração dos Serviços Veterinários (pelo número 2478 2539 ou e-mail: info@asv.etat.lu). "Não é aconselhável tocar no animal", referem ainda.

A gripe das aves está a crescer e poder tornar-se na próxima pandemia, alertam cientistas O vírus H5N8, que causa a gripe aviária já matou milhões de aves pelo mundo e já infetou sete pessoas. Pode vir a causar "pandemias desastrosas", mais perigosas do que a da covid-19, avisam cientistas chineses e espanhóis.

A fim de evitar a introdução do vírus em bandos de aves de capoeira, as medidas postas em prática no final de novembro em todo o território do Grão-Ducado foram estendidas "até nova ordem":

A alimentação e rega devem ser feitas em locais que não acessíveis pelas aves selvagens;

As aves de capoeira devem ser mantidas em instalações fechadas;

As aves de capoeira podem ter acesso às áreas de saída, desde que estas estejam protegidas por redes para evitar o contacto com aves selvagens;

As regras de biossegurança devem ser estritamente observadas;

Todas as concentrações de aves (espectáculos de aves de capoeira) são proibidas;





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.