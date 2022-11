As consultas são anónimas e gratuitas.

Mais dois locais de aconselhamento psicológico para tratamento de dependências

A partir de 11 de novembro, as pessoas com dependência de substâncias vão ter mais dois locais de aconselhamento onde recorrer no Grão-Ducado.

Os dois locais ficam nos estabelecimentos da associação de apoio aos sem-abrigo Stëmm vun der Stross, em Hollerich (7, Rue de la Fonderie) e em Esch-sur-Alzette (32, Grand-Rue).

O atendimento inclui consultas psicossociais e psicoterapêuticas em ambulatório, além de aconselhamento e acompanhamento de pessoas que desejam seguir uma terapia no Luxemburgo ou no estrangeiro.



O serviço vai funcionar quinzenalmente às terças e sextas-feiras, em Hollerich (12h30-14h) e em Esch-sur-Alzette (12h-13h30). As consultas são anónimas e gratuitas.

O projeto é uma parceria entre a Stëmm e o serviço de aconselhamento contra a dependência da associação Arcus (Quai 57 - Suchtberodungsstell).

Os serviços prestam ainda informações sobre integração social.

