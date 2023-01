Foram ainda deportados para Portugal 371 reclusos portugueses, incluindo 32 do Luxemburgo.

Relatório

Mais de uma centena de portugueses presos em Schrassig em 2021

Henrique DE BURGO Foram ainda deportados para Portugal 371 reclusos portugueses, incluindo 32 do Luxemburgo.

Cento e dezassete portugueses estavam encarcerados no Luxemburgo, em 2021. O número surge no relatório do Observatório da Emigração de Portugal publicado esta quarta-feira e ao qual a agência Lusa teve acesso.

No total, em 2021 havia 1.377 portugueses detidos em cadeias fora de Portugal, mais 123 do que no ano anterior.

Maioria dos portugueses detidos no estrangeiro está no Reino Unido, França e Suíça Os principais motivos das detenções os relacionados com estupefacientes, crimes contra a pessoa, sexuais e homicídio, revela o Relatório da Emigração.

A maioria dos detidos portugueses, 1.198, encontrava-se em países europeus como Reino Unido, França, Suíça, Luxemburgo, Espanha e Alemanha.

Fora da Europa, foram identificados 179 cidadãos detidos, a maioria no Brasil.

Ainda segundo os dados divulgados, 82% dos reclusos eram homens e os principais motivos das detenções estavam relacionados com estupefacientes, homicídios e outros crimes contra pessoas.

(Com agência Lusa)

