Mais de um milhar foi de férias para o estrangeiro este fim de semana

Luxemburgueses aproveitam as férias de Carnaval para fugir da pandemia e do frio. Mas especialistas da área da saúde desaconselham viagens nesta altura.

No sábado, mais de 1000 pessoas terão partido do Findel para umas férias no estrangeiro.

Os números são avançados por uma reportagem da RTL, que dá conta que quatro aviões da LuxairTours, com os lugares todos preenchidos, deixaram o aeroporto do Luxemburgo rumo a destinos de sol e praia, como as Ilhas Canárias e a Ilha da Madeira.

A companhia aérea, que promove os pacotes de voo com hotel, oferece os testes PCR aos turistas, antes do regresso ao Grão-Ducado.

Segundo a RTL, estão planeados mais voos para breve e para as férias da Páscoa, para destinos como Grécia ou Tunísia.

As férias de Carnaval são também aproveitadas por muitos imigrantes portugueses para regressarem ao país, como revelou o Contacto na semana passada.

“Muitas pessoas escolhem Portugal para férias de Carnaval, por razões familiares ou pessoais ou para momentos de descontração e fuga”, declarou ao Contacto a assessoria da Luxair.



Especialistas desaconselham viagens não essenciais

Estas viagens não são, contudo, aprovadas pelos especialistas em saúde, que lembram que o país ainda está sob pressão da pandemia e que persistem medidas restritivas.

Patrick Theisen, presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria, que defendeu o encerramento das escolas, considera inusitada a opção, dado os estabelecimentos de ensino terem suspendido as aulas presenciais para que os alunos se pudessem proteger ficando em casa.



"Parece-me que a decisão de encerrar todas as escolas foi a correta perante a situação que se vive, mas penso que se deveria discutir também as viagens nestas férias. Não me faz sentido que as escolas tenham fechado e os alunos voltado para casa para combater as infeções, e, depois, os pais irem de férias de Carnaval com os filhos para o estrangeiro”, declarou ao Contacto.







