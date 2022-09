Mais de metade dos resíduos produzidos na UE são tratados ou reciclados

Em 2020, os habitantes da UE produziram quase cinco milhões de toneladas de lixo. A Itália foi o país que mais reciclou, enquanto Portugal e Luxemburgo ficaram atrás dos 10 primeiros.

Ana TOMÁS Em 2020, os habitantes da UE produziram quase cinco milhões de toneladas de lixo. A Itália foi o país que mais reciclou, enquanto Portugal e Luxemburgo ficaram atrás dos 10 primeiros.

A quantidade de resíduos recuperados, na União Europeia, aumentou significativamente desde de 2004, passando de 870 milhões de toneladas, nesse ano, para 1.221 milhões de toneladas em 2020, revela o Eurostat.

Em termos percentuais, a valorização no tratamento total de resíduos subiu de 46%, em 2004, para 60%, em 2020, de acordo com os dados do gabinete de estatísticas europeu.

Por outro lado, a quantidade de resíduos para eliminação diminuiu. Em 2004, eram 1.027 milhões de toneladas, que passaram a 808 milhões em 2020, o que corresponde a uma percentagem de eliminação no tratamento total de resíduos de 54%, em 2004, que passou para menos de metade em, 2020 (45%).

Luxemburgo e Portugal a meio de tabela de reciclagem liderada pela Itália

Em 2020, os campeões da reciclagem de resíduos na União Europeia foram a Itália (83%), a Bélgica (74%), a Eslováquia e a Letónia (ambos 64%).

Portugal ficou em 11º. lugar no ranking do Eurostat, que publicou esta terça-feira, os dados mais recentes sobre a quantidade de resíduos recuperados na União Europeia, e o Luxemburgo ficou mais atrás, no 15º. lugar, ambos com percentagens entre os 40% e os 50%.

No fundo da tabela, privilegiando a eliminação de resíduos através de aterros sanitários e outros meios, ficaram a Roménia (93% aterro sanitário, 5% reciclagem), Bulgária (92% aterro sanitário, 8% reciclagem) e Finlândia (84% aterro sanitário e 10% de reciclagem).

Habitantes da UE produziram quase cinco milhões de toneladas de lixo

Em 2020, os habitantes do espaço comum europeu geraram 4,8 toneladas de resíduos, 39,2 % dos quais foram reciclados, enquanto 31,3% foram depositados em aterros.

No conjunto da UE, cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos foram tratados, em 2020. Mais de metade (60%) foi tratada em operações de recuperação, onde se destacam a reciclagem (39% do total de resíduos tratados), enchimento (15%) ou recuperação de energia (6%).

Os restantes 40% foram ou depositados em aterro (31%), incinerados sem recuperação de energia (1%) ou eliminados de outra forma (8%), refere o Eurostat.









