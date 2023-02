Acima do Luxemburgo só está Malta, com 97,1% de importação de energia.

Mais de 90% da energia no Luxemburgo é importada

O Luxemburgo foi o segundo país da União Europeia que mais importou energia em 2021. Segundo os últimos dados recolhidos pela Pordata (base de estatísticas certificadas sobre Portugal), 92,5% da energia no Luxemburgo foi importada nesse ano.

Os dados atualizados, a partir de estatísticas do Eurostat e das entidades nacionais, referem que o Grão-Ducado é o segundo Estado-membro com maior dependência energética. Acima do Luxemburgo só está Malta, com 97,1% de importação de energia.

Portugal está em 10° lugar com 67% e acima da média europeia de 56%.

Com apenas 1,4% de importação, a Estónia é o país mais independente em matéria energética, graças à exploração do xisto betuminoso (que produz vários combustíveis).



