Mais de 800 refugiados integraram mercado de trabalho luxemburguês desde 2015

Susy MARTINS Só no ano passado 165 refugiados integraram o mercado do trabalho no Grão-Ducado, após se terem inscrito na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Entre 2015 e 2020, 857 refugiados conseguiram emprego no Grão-Ducado através da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). Só no ano passado 165 refugiados integraram o mercado do trabalho no país.

Os antigos requerentes de asilo obtiveram o estatuto de refugiado, passando a poder residir e a trabalhar legalmente no país. Os dados foram revelados pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch, em resposta parlamentar ao deputado d' Os Verdes Charles Margue.

Por setores de atividade foi no setor da restauração que se registaram mais colocações, 187, seguido do comércio e reparação de automóveis, 112. Em terceiro está o setor dos serviços administrativos que empregou 77 refugiados.

Entre os 857 beneficiários de proteção internacional entre 2015 e 2020 mais de 300 tiveram ainda acesso a medidas de emprego propostas pela ADEM, como formações, estágios, ou ainda contratos de reinserção no mercado do trabalho.

No que toca às qualificações, Dan Kersch salientou que 570 refugiados tem até ao nível do secundário inferior, enquanto 97 atingiram o nível secundário superior. Os outros 190 conseguiram terminar com sucesso o ensino superior.

"Os refugiados fazem parte da nossa sociedade", considerou o titular da pasta do Trabalho, reconhecendo no entanto que a situação destas pessoas é diferente da maioria dos residentes luxemburgueses, com sistemas escolares mais débeis nos seus países de origem.

