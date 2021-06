Mais de 80 pessoas esperam por um transplante de órgãos no Luxemburgo

Os emigrantes portugueses no Luxemburgo representam cerca de um terço dos doentes em lista de espera para receber um transplante, disse ao CONTACTO José Lopes, coordenador da associação Luxembourg-Transplant, que coordena a colheita de órgãos no país. No ano passado houve apenas quatro dádivas de órgãos no Luxemburgo para os mais de 60 doentes à espera.