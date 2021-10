Até agora a taxa de vacinação no país é de 74%, ainda longe do objetivo do Executivo que pretende ultrapassar os 80%.

Mais de 790 mil doses da vacina anticovid-19 administradas no Luxemburgo

Susy MARTINS

Já foram administradas mais de 790 mil doses de vacinas contra a covid-19 no Luxemburgo, sendo que cerca de 408 mil pessoas têm vacinação completa.

O Governo tem posto em prática uma estratégia de vacinação que tem sido alterada ao longo dos meses, com o objetivo de facilitar o acesso à vacina.

O centro de vacinação na sala Victor Hugo, em Limpertsberg, o único ainda em funcionamento, administrou até agora perto de 219.300 doses.

As pessoas interessadas em ser vacinadas podem atualmente recorrer às equipas móveis que percorrem o país com o autocarro de vacinação. Até agora foram administradas mais de 22.700 doses através dessa iniciativa.

A terceira forma de aceder ao fármaco ‘anticovid’ é nos consultórios médicos. Desde o dia 2 de agosto que os médicos de clínica geral e pediatras podem vacinar nos consultórios, que administraram até ao momento pouco mais de 6.000 doses.

Durante a campanha de vacinação houve um total seis centros de vacinação no ativo, no entanto cinco deles encerraram no mês de agosto e setembro.

Para além do centro em Limpertsberg, os outros administraram no total quase 522 mil doses (centro de vacinação LuxExpo: 79.675 doses, centro de vacinação Esch/Belval: 153.639, centro de vacinação Mondorf: 80.393, centro de vacinação Ettelbruck: 126.529 e centro de vacinação Findel: 81.595).

