Mais de 77% dos utentes já têm 'Registo de Saúde Partilhado'

Diana ALVES Mais de 77% das pessoas abrangidas pelo sistema de Segurança Social luxemburguês já têm o Registo de Saúde Partilhado (DSP, na sigla francesa), um dossier eletrónico que centraliza o historial clínico do paciente.

O DSP é gratuito e pode ser consultado por qualquer médico, se o paciente assim o quiser. A ideia é que toda a informação pertinente sobre o utente esteja num só local, algo que, segundo o Governo, pode salvar vidas em caso de urgência. A fase piloto do projeto terminou a 31 de dezembro de 2019. Um dia depois, a 1 de janeiro de 2020, entrou em vigor o regulamento grão-ducal que estipula as modalidades e condições da abertura do registo de cada paciente, permitindo à Agência eSanté – a agência nacional de informação partilhada na área da saúde – desenvolver o projeto e abranger mais pessoas.

O objetivo dos ministérios da Segurança Social e da Saúde é que até ao início do próximo ano as cerca de 850.000 pessoas inscritas na Segurança Social luxemburguesa tenham aberto o seu DSP. A etapa seguinte passará por "alimentar o sistema" através da inclusão dos documentos essenciais sobre o historial clínico do paciente. Para isso, o Governo prepara-se para lançar uma campanha de informação sobre o dispositivo, em meados de outubro. Num comunicado enviado às redações, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, sublinha que a campanha visa dar a conhecer ao grande público as vantagens do DSP e incitá-las a aderir ao dispositivo. Uma das línguas será o português. Mas atualmente já existe informação sobre o Registo de Saúde Partilhado existe em português no portal online eSanté.

O que é o 'Registo de Saúde Partilhado'? O 'Registo de Saúde Partilhado' (DSP, na sigla francesa) é um dossier que reúne todo o historial clínico de um utente, incluindo doenças, hospitalizações, etc. Inclui também informações como resultados de análises, diagnósticos ou certificados médicos. Permite ainda ter expressa a vontade do paciente em matéria de doação de órgãos. Depois de aberto, o registo vai sendo alimentado pelos profissionais de saúde que contactam com o paciente – tais como médicos, hospitais, laboratórios e farmácias – ou pelo próprio utente.





