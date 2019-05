Mais de 70 casos de eutanásia no Luxemburgo desde 2009

Médicos espanhóis conseguiram remover, com sucesso, um tumor no cérebro de uma menina de quatro anos, através da sua cavidade nasal, com apenas um “centímetro de diâmetro”. O nariz “é a única via que garante a extração total do tumor”, afirma o neurocirurgião responsável por esta operação que tem tido sucesso em “100 % dos casos”.