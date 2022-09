Mulheres são mais afetadas pela doença.

Dia Mundial do Alzheimer

Mais de 7.500 pessoas sofrem de demência no Luxemburgo

Redação A Associação Luxemburgo Alzheimer (ALA) organiza a Memory Walk no sábado, na Place Clairefontaine, para informar e sensibilizar sobre a doença.

O Memory Walk, que começou em 1989 nos Estados Unidos, realiza-se há 20 anos no Luxemburgo e, no sábado, volta a sair à rua entre as 11h e as 17h num gesto de solidariedade e sensibilização para com as pessoas afetadas pelo Alzheimer e por outras formas de demência.

A ideia é informar pacientes e cuidadores sobre os contornos da doença e sobre as respostas que existem no Grão-Ducado, nomeadamente a oferta da Associação Luxemburgo Alzheimer (ALA), organizadora do evento.

Além disso, está programada uma conferência sobre a demência para a próxima terça-feira, 27 de setembro, às 18h30, na Abadia de Neumünser, com vários oradores e a presença da ministra da Família, Corinne Cahen.

Alzheimer atinge precocemente diferentes zonas do cérebro Cientistas descobriram que a doença de Alzheimer atinge precocemente diferentes regiões do cérebro, em vez de uma só que desencadeia uma reação em cadeia que leva à morte das células cerebrais, foi hoje divulgado.

Maioria dos pacientes usufrui de cuidados residenciais

Em 2019, os dados do Governo apontavam que 7.539 pessoas, ou seja, 1,25% da população, sofria de demência. Segundo o Luxemburger Wort, os dados mais preocupantes dizem respeito aos mais velhos, grupo em que a doença afeta "um terço das pessoas com mais de 90 anos".

Segundo a Administração de Avaliação e Controle (AEC, no acrónimo francês), que reuniu informações sobre a prestação de cuidados a pessoas dependentes em relação com a demência, "quase um terço dos beneficiários apresentam uma doença demencial como causa principal da dependência".

Entre os pacientes que sofrem de diferentes formas de demência, 68% são mulheres e 50% têm entre 80 e 89 anos. Além disso, 57% das pessoas com doença demencial vivem em estabelecimentos de cuidados residenciais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.