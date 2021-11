O mesmo estudo, realizado pelo Banco Europeu do Investimento, mostra que só 34% dos inquiridos pensa que o Governo luxemburguês vai conseguir reduzir de forma significativa as emissões de carbono até 2050.

Sociedade 2 min.

Inquérito

Mais de 60% dos luxemburgueses defende medidas mais severas para combater alterações climáticas

Susy MARTINS O mesmo estudo, realizado pelo Banco Europeu do Investimento, mostra que só 34% dos inquiridos pensa que o Governo luxemburguês vai conseguir reduzir de forma significativa as emissões de carbono até 2050.

Há cada vez mais residentes que se declaram a favor de medidas governamentais mais restritivas a fim de modificar os comportamentos face à urgência climática. Mais de 60% da população diz-se favorável a essas medidas.

Esta é a principal conclusão de um inquérito levado a cabo pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) sobre o aquecimento global.

Segundo o estudo, 76% da população do Grão-Ducado considera que as alterações climáticas e as suas consequências são o grande desafio do século XXI.

Constata-se, contudo, uma diferença entre as pessoas de opinião política divergente: 86% dos simpatizantes de esquerda afirmam que as alterações climáticas são o maior desafio deste século, contra 67% dos simpatizantes de direita.

Em paralelo, a grande maioria dos residentes (77%) estima que as alterações climáticas já têm repercussões no seu dia a dia (mais 4% em comparação com o ano anterior). Note-se que são os mais jovens, entre os 15 e os 29 anos, que dizem sentir esses efeitos. São 82% dos jovens e 76% das pessoas com mais de 64 anos.

No total, 66% dos residentes parece preocupar-se mais com a urgência climática do que os poderes públicos. Ou seja, a população é cética quanto à capacidade do Governo levar a cabo uma transição ecológica ambiciosa. Somente 34% dos inquiridos pensa que o Luxemburgo vai conseguir reduzir consideravelmente as suas emissões de carbono até 2050. Este foi o objetivo decidido no quadro do acordo de Paris sobre o clima. Conclusão: a maioria (66%) pensa que o Luxemburgo não vai atingir esse objetivo.

Dados que levam 63% da população a querer que o Executivo introduza medidas mais severas, que obrigam à mudança de comportamentos individuais, à semelhança do que acontece com as medidas contra a covid-19. No ano passado, somente 57% da população partilhava essa opinião.

A introdução de um imposto sobre os produtos e serviços que mais contribuem para o aquecimento do clima foi uma das medidas mais apontadas (70%). Os luxemburgueses também são a favor da introdução de uma garantia mínima de cinco anos para todos os aparelhos elétricos. Substituir os voos de curta distância por comboios rápidos é outra das medidas preconizadas pela população.

Questionados sobre a fonte de energia que o Luxemburgo deveria privilegiar para fazer face à urgência climática, a maioria (58%) escolhe as energias renováveis.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.