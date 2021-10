Em 56 casos o veredito foi a condenação dos agressores, revelaram os ministros da Segurança Interna e Justiça.

Resposta parlamentar

Mais de 500 agressões contra seguranças privados nos últimos dois anos

O Luxemburgo registou 511 queixas por agressão contra seguranças de empresas privadas nos últimos dois anos. A grande maioria ocorreu em manifestações públicas e apenas 88 casos foram levados a tribunal. Os números foram avançados pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox e pela ministra da Justiça, Sam Tanson, em resposta parlamentar ao deputado do ADR, Roy Reding.

Em 56 casos o veredito foi a condenação dos agressores. Os ministros avançaram também dados sobre agressões a agentes da polícia. Sabe-se que em 2019, 43 agentes ficaram feridos na sequência de uma agressão, mais do dobro dos casos do que em 2020.

Apesar disto, Kox e Tamson revelam que, no geral, o número de agressões contra trabalhadores de serviços de segurança públicos tem aumentado nos últimos anos.

Oposição pede fim do patrulhamento de segurança privada na Cidade do Luxemburgo Os três partidos da oposição na capital, LSAP, Verdes e déi Lénk, exigem que a autarquia rescinda o contrato com a empresa privada de segurança G4S. O pedido é feito numa carta endereçada à ministra do Interior, Taina Bofferding.

Os envolvidos incluem polícias, funcionários comunais ou ainda revisores nos transportes públicos (cargo já extinto) e bombeiros. O número de casos passou de 219 em 2019 para 292 no ano passado. Os governantes afirmam, no entanto, não dispôr de mais pormenores sobre as queixas.

