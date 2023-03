Na Cruz Vermelha do Luxemburgo as famílias de acolhimento portuguesas são as mais numerosas. Também há crianças portuguesas retiradas aos pais.

Mais de 50 famílias portuguesas acolhem crianças retiradas aos pais no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA

O Acolhimento familiar (Accueil Familial) da Cruz Vermelha Luxemburguesa tem por missão, encontrar a família de acolhimento para os menores retirados aos pais e promover a boa adaptação das crianças ao seu novo lar, através de um intenso e longo trabalho com os menores e a nova família. Atualmente, este serviço segue 220 crianças em 140 famílias de acolhimento e, cerca de metade destas famílias são portuguesas.



"Temos 64 famílias de acolhimento de nacionalidade portuguesa, entre famílias de acolhimento clássicas, em que não há nenhuma ligação prévia à criança acolhida, mas também de familiares das crianças retiradas aos pais, como avós ou tios, que ficam com os menores", explicam as assistentes sociais Stephanie Leirós, 31 anos e Angela Lino, 29 anos, deste serviço da Cruz Vermelha, um dos três existentes no país e o de maior dimensão.

As famílias portuguesas são as mais numerosas, seguindo-se depois as luxemburguesas, havendo também de outras várias nacionalidades, mas não em número tão expressivo.

Do mesmo modo, também há crianças de nacionalidade portuguesa que têm de ser separadas dos pais, tal como existem de tantas outras nacionalidades, vincam estas duas assistentes sociais que têm a grande responsabilidade de escolher estas novas famílias para os menores, cuja curta existência foi marcada por traumas.

"Estas crianças já passaram por situações que nunca deviam ter vivido e o nosso trabalho é encontrar a família de acolhimento que possa ser mais adequada para ela, onde possa descobrir como afinal um pai ou uma mãe devem ser, receber amor e carinho, sentir que há quem cuide delas". Modelos parentais saudáveis que estes menores desconheciam existir, à custa de sofrimento.

Várias nacionalidades

No Luxemburgo, 1.299 menores foram retirados aos pais, por decisão do tribunal, estando 772 a viver em instituições e 527 em famílias de acolhimento, e entre estes, 217 vivem agora com familiares, segundo os dados fornecidos ao Contacto pelo Serviço Nacional da Infância, (Office National de l' Enfance "One"), do Ministério da Educação Nacional, Infância e Juventude. O serviço da Cruz Vermelha trabalha em ligação direta com o "One".

O Luxemburgo é um país multicultural, pelo que as crianças e as famílias de acolhimento são de várias nacionalidades. "Tentamos sempre encontrar uma família com a mesma língua materna, mas nem sempre é possível. Contudo, uma das condições para ser família de acolhimento é dominar um dos três idiomas oficiais do país, o francês, alemão ou luxemburguês. Por exemplo, no caso das famílias de acolhimento de nacionalidade portuguesa, elas dominam maioritariamente o francês. Além de que na primeira infância, a criança no seu percurso escolar aprende o luxemburguês e mais tarde o alemão", explicam as assistentes sociais.



Separação. Último recurso

Não é só por violência ou abusos físicos que o tribunal decide retirar uma criança aos pais. Há situações de negligência, abandono e falhas nos cuidados básicos a dar a um filho que justificam a separação da criança dos seus progenitores, por estar em risco a sua segurança e bem-estar. Nestes casos, são feitas inúmeras tentativas e dado muito apoio aos pais pelos serviços especializados, porque manter a criança no lar biológico é sempre a prioridade.

Contudo, quando todas estas investidas falham, o último recurso é mesmo a separação e encontrar outro lar para o menor, numa família de acolhimento ou numa instituição. Uma fase que se deseja transitória tendo em vista o regresso do menor ao lar biológico. Mas, são raros os casos.





