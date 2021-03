Mais de 5 mil empresas criadas nos últimos seis meses. Cerca de 20 na Horeca

Apesar da crise, foram criadas no Luxemburgo mais de cinco mil empresas entre agosto de 2020 e janeiro deste ano.

Diana ALVES Apesar da crise, foram criadas no Luxemburgo mais de cinco mil empresas entre agosto de 2020 e janeiro deste ano. Segundo dados divulgados pelos ministros da Economia, da Justiça e das Classes Médias, foi criado um total de 5.376 empresas.

O número foi revelado por Franz Fayot, Sam Tanson e Lex Delles na resposta a uma questão parlamentar do deputado Sven Clément (Partido Pirata) e, segundo os ministros, a criação de empresas abrangeu vários setores de atividade. No da Horeca, por exemplo, foram fundadas 23 empresas nos últimos seis meses, ao passo que o ramo da construção assistiu à criação de 65 sociedades.

Segundo os ministros, que citam dados do Registo de Comércio e Sociedades, o ramo das atividades financeiras e de seguros foi aquele que mais empresas criou, entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, com um total de 335.Os ministros não fornecem, no entanto, dados quanto ao eventual impacto da pandemia nestes números. Sabe-se, isso sim, que até agora a crise ainda não se refletiu no número de falências.

Os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec) sobre o assunto, divulgados esta semana, mostram que o número continua estável. Em janeiro último, por exemplo, os tribunais declararam 120 falências, menos 34 do que no mesmo período do ano passado.

Mesmo assim, o Statec alerta que é esperado um aumento das insolvências nos próximos meses. Já o painel de 130 especialistas consultado pela Fondation Idea, no âmbito do relatório anual da instituição de antevisão do no, antecipa uma onda de falências a partir do segundo semestre do ano e no primeiro de 2022, sem que no entanto sejam atingidos “níveis muito elevados”.



