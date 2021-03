Transportes públicos no Luxemburgo são gratuitos há um ano mas não para quem anda em primeira classe.

Mais de 400 residentes preferem pagar para andar de comboio

Há pouco mais de um ano que andar de comboio, autocarro ou tram é grátis no Luxemburgo. A medida implementada pelo Governo, e que fez eco na imprensa mundial, foi bem recebida pelos residentes mesmo apesar de a pandemia ter impactado um ano que poderia ser mais expressivo no que toca à mobilidade.

Mas há quem ainda prefira pagar para ter mais conforto. Foi o caso de 431 pessoas que compraram e possuem atualmente um passe mensal e anual para viajar em primeira classe dos comboios do país. O número foi divulgado pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta à deputada do Partido Cristão Social (CSV), Cécile Hemmen.

E poderá ser maior já que não abrange os passes transfronteiriços, acrescentou François Bausch. A deputada cristã-social questionou o Governo sobre a possibilidade de eliminar a primeira classe, pelo menos durante a pandemia, de forma a não sobrelotar as carruagens de segunda classe. Algo que já tinha acontecido no início da crise sanitária. Na resposta Bausch considerou que a medida com vista a uma melhor dispersão dos viajantes não é necessária, uma vez que a segunda classe - gratuita - nos comboios tem atualmente uma taxa de ocupação de 50% a 60%.

O ministro sublinhou ainda que não existem atualmente dados que provem a existência de maior risco de contágio nos comboios e que o uso da máscara tem sido respeitado pela maioria das pessoas.

