Mais de 400 participantes no programa de prevenção da demência desde 2015

Susy MARTINS

Foi lançado em 2015 com o objetivo abrandar o desenvolvimento dos problemas de memória. Desde então, 412 pessoas já participaram no programa de prevenção da demência no Luxemburgo. (Programme Démence Prévention, em francês).

Segundo dados divulgados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, os participantes têm, em média, 69,6 anos de idade.

Questionada pelo deputado Gusty Graas do DP, sobre se o programa não deveria sensibilizar também adultos dos 30 aos 40 anos, face ao envelhecimento da população, Lenert explicou que, para poder participar no programa, os pacientes devem apresentar uma 'deficiência cognitiva moderada' ou um 'défice cognitivo subjetivo'. Isto significa que se estes critérios forem identificados por um médico, um paciente dos 30 aos 40 anos poderá integrar o programa.

No entanto, a tutela ambiciona alertar o público mais jovem para o risco de demência.,Lenert informou que, para isso, está a ser desenvolvida uma aplicação digital e folhetos informativos que visam chegar a mais pessoas.

Ao abrigo deste programa, um paciente que apresente problemas ligeiros de memória ou os primeiros sinais de demência pode beneficiar de um acompanhamento individualizado, através de consultas com um neuropsicólogo, treinos cognitivos e exercício físico.

Todo o processo é gratuito. As autoridades aconselham os pacientes a falar com o médico de família se notarem falhas de memória na vida quotidiana.



Segundo dados de 2019, mais de 7.500 pessoas sofrem de demência no Luxemburgo.

