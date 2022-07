Sexta escola europeia abre já no próximo ano letivo no Luxemburgo.

Ensino

Mais de 4.600 alunos frequentam escolas europeias públicas

Diana ALVES Sexta escola europeia abre já no próximo ano letivo no Luxemburgo.

Mais de 4.600 alunos estão inscritos nas cinco escolas europeias públicas que existem no Luxemburgo. Um número que vai crescer em setembro com a abertura da sexta escola do género no país, a Escola Internacional Gaston Thorn, na cidade do Luxemburgo.

Neste momento há 300 alunos matriculados na Gaston Thorn. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação, à margem da assinatura da nova convenção sobre o ensino europeu público no grão-ducado, assinada pelo ministro da tutela, Claude Meisch, e pelo secretário-geral das escolas europeias, Andreas Beckmann.

Nova escola europeia terá opção de português como terceira língua no secundário O ministro da Educação apresentou esta quarta-feira a Escola Internacional Gaston Thorn, que abre em setembro na cidade do Luxemburgo. As inscrições para a nova escola europeia abrem já em março.

O ministério sublinha que, com a abertura da Gaston Thon, o ensino europeu público estará disponível em todas as regiões do país, consolidando assim os "esforços de diversificação da paisagem escolar para responder à crescente heterogeneidade da população escolar".

Ajuda aos trabalhos de casa vai aliviar pais com dificuldades linguísticas Saiba mais sobre o projeto do Governo que quer "promover justiça social".

As escolas europeias em causa são gratuitas e adaptadas ao contexto luxemburguês, sendo que os alunos podem escolher uma de três secções: inglês, francês ou alemão. Em qualquer uma delas, o luxemburguês é obrigatório desde a primeira classe do ensino primário (P1) até à terceira classe do secundário (S3).

A Escola Internacional de Differdange e Esch (EIDE) foi a primeira do género a abrir as portas no Luxemburgo, em 2016.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.